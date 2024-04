“Grave assistere a gesti così violenti”: la solidarietà a Varesenews per le scritte no vax

«Sono comportamenti inaccettabili, i giornalisti di VareseNews riferiscono la realtà delle cose, non le opinioni di un gruppo di fanatici che non ha altri argomenti oltre agli insulti». Riccardo Sorrentino è il presidente dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, ed è stato raggiunto anch’egli in trada mattinata dalla notizia dell’atto vandalico portato alla redazione di Varesenews, uno dei più longevi quotidiani on line locali d’Italia: «Solidarietà da parte dell’intero consiglio», ha aggiunto il presidente dell’ordine dei giornalisti. Telefonate, messaggi di solidarietà e di vicinanza sono arrivati poi da centinaia di lettori che hanno dimostrato solidarietà al direttore Marco Giovannelli e a ciascuno dei giornalisti, nessuno dei quali ha per un momento pensato di farsi intimorire dagli attacchi puerili e fuori da ogni logica portati da anonime mani, come spesso accade in circostanze simili.

Il mondo della politica e degli amministratori locali, ad ogni livello, è intervenuto sui fatti: «Esprimo solidarietà e considero grave assistere a gesti così violenti. Queste persone non dovrebbero avere nessuno spazio», ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dello stesso avviso è anche il senatore Alessandro Alfieri: «Un gruppo di incivili ha imbrattato i muri esterni della sede del Pd di Malnate. E nelle stesse ore anche la sede di Varesenews. Un gesto di intimidazione che ci preoccupa ma allo stesso tempo ci da più forza e convinzione nel proseguire il nostro impegno sul territorio. La mia vicinanza a Cecilia Carangi e a tutta la comunità democratica di Malnate. E anche alla redazione di Varesenews».

Fra le tante voci che hanno espresso vicinanza il consigliere regionale Samuele Astuti: «Quanto successo nella notte è inaccettabile, si tratta di azioni molto gravi e quelle frasi vergognose e intimidatorie non hanno imbrattato solo i muri, ma anche la democrazia dei nostri territori, in vista delle prossime elezioni europee e amministrative. Esprimo la mia vicinanza alla comunità democratica malnatese e alla redazione di VareseNews, anch’essa colpita in modo indegno. Atti intimidatori come questi non vanno mai sottovalutati, mi aspetto una ferma condanna da tutte le forze politiche, proprio in nome di quei principi democratici che fondano la nostra comunità e che hanno bisogno, adesso più che mai, di essere riaffermati e consolidati».

Solidarietà anche da Silvia Roggiani, deputata Pd e segretaria regionale del partito democratico. Per Irene Bellifemine, sindaca di Malnate, «quanto accaduto questa notte alla sede del PD malnatese e alla sede di VareseNews è un atto molto grave e preoccupante Esprimo la mia solidarietà al gruppo politico e a tutta la redazione di VareseNews: so che non vi lascerete intimidire. Condanno fermamente questi atti vandalici e ripongo la mia fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura, per individuare i responsabili». Anche il sindaco di Gazzada Schianno Paolo Trevisan ha condannato il gesto ed espresso solidarietà alla redazione e ai giornalisti.