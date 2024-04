“Greazie al prof. Imperatori della Chirurgia Toracica di Varese”

Riceviamo e pubblichiamo la “lettera al direttore” di una lettrice di VareseNews per ringraziare pubblicamente il Prof. Andrea Imperatori Direttore della Chirurgia Toracica dell’Ospedale di Circolo di Varese

Egregio Direttore

Tramite il Suo quotidiano, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Prof. Andrea Imperatori Direttore della Chirurgia Toracica dell’Ospedale di Circolo di Varese. Un medico che in virtù delle proprie competenze scientifiche e profonda umanità ha voluto e saputo condividere con me un percorso clinico particolarmente complesso, peraltro, conclusosi positivamente. In un momento in cui alla sanità pubblica non viene risparmiato nulla mi sembra doveroso segnalare un reparto ospedaliero, come quello di Chirurgia Toracica, che per la preparazione dell’equipe medica, infermieristica e la disponibilità ed empatia degli operatori tutti esprime un elevato livello di efficienza. Un grazie di cuore!

Maria Luisa Brunato