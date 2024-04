I funerali di Mirella Cerini saranno trasmessi anche nel teatro di Castellanza

Il Cinema Teatro di via Dante a Castellanza trasmetterà in diretta i funerali di Mirella Cerini, scomparsa improvvisamente lo scorso 25 aprile, dopo la cerimonia per la Festa della Liberazione.

Alle esequie di giovedì 2 maggio (ore 11) nella chiesa di San Giulio è previsto un importante afflusso di persone e per questo, grazie alla collaborazione con la società della squadra di calcio della Castellanzese, è stato possibile organizzare una diretta video che sarà trasmessa sul grande schermo del teatro che può contenere fino a 350 persone.

Si ricorda che l’Amministrazione Comunale di Castellanza ha proclamato il lutto cittadino in occasione del funerale e che la mattina del 2 giugno gli uffici di Palazzo Brambilla saranno chiusi.

La camera ardente sarà allestita presso la Sala Colonne del Municipio dalle 9,00 alle 18,00 di mercoledì 1 maggio.

Il santo rosario verrà recitato nel Cortile del Municipio la sera di mercoledì, alle ore 20,45. In caso di pioggia sarà recitato nella Chiesa di San Giulio.

E’ desiderio della Famiglia e dell’Amministrazione Comunale di Castellanza che vengano devolute offerte alle Associazioni di Volontariato castellanzesi, cuore pulsante della città, in luogo dei fiori.