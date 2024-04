Il saggio della Pro Patria Bustese si terrà all’e-work Arena

La Pro Patria Bustese tira un sospiro di sollievo: il tradizionale e seguitissimo saggio di fine anno accademico della Pro Patria Bustese si terrà come da tradizione al e-work Arena dopo che alcuni disguidi di programma ne avevano messo in dubbio la naturale destinazione. In effetti, nel mese scorso, la società aveva sondato il terreno del PalaBorsani di Castellanza, ottenendone l’immediata disponibilità ad ospitare l’evento.

Alla Pro Patria sono pienamente consapevoli che «la gestione di società sportive di alto livello sia di per se un difficile impegno, quando a questo si aggiunge la gravosa gestione di grandi impianti sportivi le problematiche si moltiplicano».

Per questo la Pro Patria Bustese non vuole appesantire la polemica alimentata dalla rassegna stampa di questi giorni, anzi: «La società ringrazia profondamente lo sforzo risolutivo della dirigenza UYBA che gestisce e-work Arena, e rinnova la fiducia incondizionata all’amministrazione comunale che ha concertato l’organizzazione che ne consentirà il tradizionale utilizzo. Ribadiamo inoltre che la fiducia nell’amministrazione sulla questione Palazzetto della Ginnastica, pur messa a dura prova da più di 12 anni di attesa, non è mai mancata e non potrà mancare ora che se ne vede chiaramente la fine. Siamo bustocchi, o bustesi (fate voi) e abbiamo nel pragmatismo e nella sollecitudine le nostre doti migliori, perdonate a volte il nostro affanno e la nostra impetuosità. Grazie del vostro affetto e della vostra fiducia, sapremo ripagarvi col nostro impegno sportivo e sociale».