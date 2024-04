Interdittiva antimafia per un’azienda di smaltimento rifiuti di Origgio

L’azienda, operante nel ramo dello smaltimento dei rifiuti, aveva fatto richiesta di rimanere nella «white list» di un ente pubblico, la lista dei fornitori che per fornire beni e servizi devono però dimostrare di averne i requisiti. Ma qui non si parla semplicemente di limpidità dei bilanci – e quindi della capacità di essere effettivamente nelle condizioni di rispondere alle obbligazioni proposte – , bensì nella distanza che le aziende devono dimostrare di avere dalle organizzazioni legate alla criminalità organizzata.

Requisiti che una azienda di Origgio non può garantire: la società di capitali, infatti, secondo i rilievi della guardia di finanza sarebbe di fatto amministrata da un soggetto appartenente nientemeno che al clan Epaminonda (negli anni Ottanta), persona che vanta un’anagrafe criminale di tutto rispetto dall’omicidio all’estorsione, dall’appartenenza alla criminalità organizzata a diversi reati contro il patrimonio e la persona.

Il soggetto in questione, entrato in azienda su impulso della ex moglie che figurava ai vertici aziendali, è risultato aver assunto via via ruoli sempre di maggior peso tanto da essere considerato amministratore di fatto dell’azienda. Pertanto il prefetto di Varese ha emesso un’interdittiva antimafia ancora nello scorso mese di marzo per escludere l’azienda dalle liste delle imprese che possono contrattare con la pubblica amministrazione.

Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita nel 2011, presso il Ministero dell’interno si propone di rendere maggiormente efficiente l’azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.

La normativa antimafia prevede che enti o amministrazioni pubbliche debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici

La BDNA è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.