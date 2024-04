Ivan Vargiu si candida sindaco a Maccagno con Pino e Veddasca

Dopo due decenni di impegno come dipendente pubblico presso il Comune, Ivan Vargiu, 42 anni e residente a Maccagno da sempre, ha deciso di mettersi in gioco candidandosi per la carica di sindaco a Maccagno con Pino e Veddasca.

Una decisione scaturita grazie al «profondo senso di orgoglio e di realizzazione derivante dal sapere che il mio impegno ha costantemente contribuito al bene comune, è stato determinante» racconta Vargiu che alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno si presenterà con la lista “Futuro”, di natura civica «nata con l’obiettivo di porsi in modo nuovo ed indipendente dalle vecchie posizioni».

Composta da elementi dinamici, «il nuovo gruppo avrà lo scopo di essere portavoce della comunità locale e delle sue reali esigenze. Nei prossimi 5 anni le nostre grandi sfide saranno quelle di dare più valore al turismo e alle imprese locali, saremo un punto di riferimento per le famiglie, per la scuola delle nuove generazioni e per il sociale, avremo la responsabilità di unire un grande territorio preservandone le unicità e la cultura, programmeremo nuove opere, favoriremo la pratica dell’attività sportiva e gli eventi, il tutto garantendo sicurezza a 360 gradi» conclude Vargiu.

Nelle prossime settimane verranno presentati i candidati alla carica di Consigliere Comunale e dopo la presentazione ufficiale delle liste, verrà pubblicato il programma, frutto della condivisione e dell’ascolto alla cittadinanza. «Per ottenere tutto questo – aggiunge in ultimo Vargiu – sarà fondamentale il supporto di tutti i nostri concittadini, perché “questa volta e per la prima volta possiamo vincere tutti, insieme”». Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook cliccando qui

Alle elezioni dell’8 e 9 giugno, insieme a Vargiu, a contendersi la leadership del paese, si presenterà anche Davide Compagnoni.