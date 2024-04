La Camera di Commercio di Varese organizza un webinar su guida compilazione e presentazione del Mud

Camera di Commercio Varese, in collaborazione con gli enti camerali di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio, organizza per giovedì 18 aprile, tra le 9.30 e le 12.30, il webinar “Guida alla compilazione e alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD”. L’incontro online vuole essere l’occasione per supportare enti e imprese che dovranno procedere nella compilazione di questo importante documento in materia ambientale.

Il MUD 2024 (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è il modello attraverso il quale aziende e imprese devono denunciare i rifiuti prodotti dalle loro attività. Quest’anno il MUD va presentato alle Camere di Commercio entro il 1° luglio.

Durante il webinar, interverrà un esperto di Ecocerved, società per l’ambiente delle Camere di Commercio, che illustrerà tutte quelle informazioni fondamentali per la compilazione e la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale.

In particolare, verranno approfonditi la normativa con soggetti obbligati come pure la modalità di compilazione e presentazione della domanda. Inoltre, uno sguardo sarà riservato ai vari tipi di MUD: dal semplificato a quello dei produttori e poi quelli dei trasportatori e degli intermediari come pure quello dei gestori. Non mancherà l’analisi della comunicazione per imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE e materiali nonché quella per i rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

La partecipazione al seminario online è gratuita, con iscrizione online sulla piattaforma gestita da Bergamo Sviluppo (azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo): https://shorturl.at/iqrEL