La città e i bambini: un’opera per ricordare Maria Carla Bollettin, maestra del nido di Cardano al Campo

Un omaggio ad una storica educatrice della comunità cardanese ma anche un segno artistico potente in città: sabato 13 aprile nel giardino dell’asilo nido comunale verrà inaugurata un’opera artistica in ceramica in memoria di Maria Carla Bollettin, maestra del nido “Oreste e Piero Bossi” dal 1977 al 2018, purtroppo poi prematuramente scomparsa nel 2020.

L’incarico per la realizzazione dell’opera – di grandi dimensioni, due metri e mezzo di larghezza – è stata affidata a Tino Sartori, artista ceramista samaratese (nella foto: un particolare).

“Il sindaco Maurizio Colombo e l’amministrazione comunale tutta di Cardano al Campo vogliono ringraziare pubblicamente coloro che grazie al loro contributo economico, anche versato in forma anonima, hanno permesso di portare a termine un progetto, fortemente voluto dalla famiglia di Maria Carla“: il marito Patrizio Betto e i figli, Matteo e Andrea, si sono prodigati per una raccolta fondi, allo scopo di realizzare un’opera a favore dell’Asilo nido comunale e più in generale dei bambini cardanesi, in memoria della passione e delle doti artistiche della Sig.ra Maria Carla.

“Nessuno può scordare quanto i bisogni e le esigenze dei ‘suoi’ bambini e delle loro famiglie fossero a lei cari. L’opera realizzata ha voluto rappresentare un minimo gesto per ricordarla grazie anche alla significativa partecipazione silente di tanti donatori, che hanno compreso il senso di tale scelta e hanno permesso di renderla concreta”.

L’inaugurazione dell’opera si terrà sabato alle 12.30, sono stati invitati i familiari di Maria Carla, gli ex colleghi e alcuni genitori dei bambini che l’hanno conosciuta in rappresentanza di tutti, insieme ai numerosi donatori che hanno reso possibile tutto ciò.