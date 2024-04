Lorenzo Baratelli si candida per il secondo mandato come sindaco di Ternate

Il sindaco uscente di Ternate Lorenzo Baratelli si ricandida per il secondo mandato alle prossime elezioni amministrative in programma per l’8 e 9 giugno. A sostenere Baratelli è la lista SiAmo Ternate, composta da alcuni consiglieri dell’amministrazione attuale insieme a dei volti nuovi.

«Come fatto in questi cinque anni di amministrazione – commenta Baratelli -, continuerò a impegnarmi e ad ascoltare i cittadini per poter continuare ad essere un punto di riferimento costante, supportato dal prezioso lavoro di tutta la squadra; squadra che, come dimostrato in questi anni, sarà il filo conduttore e punto di forza della futura amministrazione comunale».

«SiAmo Ternate – aggiunge il candidato sindaco – è una squadra composta da persone quasi tutte giovani, con esperienze diverse e pronte a dare il proprio contributo concreto al benessere della collettività, lavorando in sinergia con le associazioni locali e a stretto contatto con le persone, mettendo a disposizione le proprie competenze».

«Il nuovo programma elettorale – afferma Baratelli – pone particolare attenzione alle persone, alle famiglie, ai giovani, agli anziani ed alle associazioni, senza dimenticare la cura del territorio e dell’ambiente, con una prospettiva alla vivibilità, alla sostenibilità ed alla tutela. Tante idee nuove per portare avanti ed impreziosire tutto quello che è stato fatto finora».