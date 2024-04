Malnate, Nadia Cannito pronta a presentare programma e coalizione

Dopo la serata di presentazione dello scorso 14 marzo e l’attività sul territorio con gazebo e incontri pubblici, martedì 23 apirle Nadia Cannito, candidata sindaca di Malnate, presenterà il programma e la coalizione che la supporterà alle elezioni del fine settimana dell’8 e 9 giugno.

L’incontro sarà alle ore 20.45 al “Bambù Market”, sulla Briantea tra Malnate e San Salvatore.

«La coalizione di centrosinistra – spiegano gli organizzatori – invita tutte le le cittadine e i cittadini di Malnate ad intervenire per conoscere le persone e le linee programmatiche che sono state messe a punto in questi mesi di lavoro e in questi anni di amministrazione».