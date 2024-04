Nei prossimi giorni verrà rimosso il pontile di Gavirate distrutto dal maltempo

Verrà rimosso entro l’inizio della prossima settimana il pontile distrutto sul lungolago di Gavirate. Nel corso della riunione con l’Autorità di bacino, il vicesindaco Massimo Parola ha definito le misure urgenti per mettere in sicurezza l’area: «Dopo la rimozione penseremo a come intervenire – spiega il vicesindaco – Se verrà considerata un’opera urgente e non differibile si potrà procedere immediatamente con una nuova passerella. Nel caso gli uffici ritenessero che l’intervento non avesse questa urgenza allora si rinvierà a dopo le elezioni amministrative».

Massimo Parola è convinto che quel pontile sia diventato ormai un’icona per il territorio e che si debba rimetterlo: « I fondi ci sono. Credo che sia un intervento che si aggiri attorno ai 120.000/150.000 euro. La passerella verrebbe realizzata in modo più solido su pali in acciaio. Nel caso non si dovesse riuscire a rimetterla prima dell’estate, penseremo a delle panchine per arredare l’area e renderla fruibile».

Oltre al pontile, sul lungolago di Gavirate resta ancora aperto il cantiere avviato a giungo dello scorso anno per realizzare la nuova torretta destinata alle gare di canottaggio. La struttura è ormai terminata e mancano le vetrate. L’Autorità di Bacino che sta gestendo l’intervento ha ammesso il ritardo e nei prossimi giorni definirà il nuovo cronoprogrmma per completare l’opera.