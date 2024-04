Maltempo a Gavirate, crolla in acqua la passerella sul lungolago

Il lungolago di Gavirate ha letteralmente cambiato volto nell’ultimo periodo, e negli ultimi giorni, a causa del maltempo che ha causato l’esondazione del lago in più punti lungo la frequentata passeggiata che collega il lido e l’hub degli australiani con la sede della canottieri.

Tra le altre problematiche riscontrate a causa del maltempo c’è il crollo della passerella in legno che proprio a inizio lungolago permetteva di camminare al di sopra delle acque. (foto di Stefania Testa)

Tra piogge torrenziali, forte vento e il passaggio di una vera e propria tempesta nella notte tra domenica e lunedì, il pontile è crollato in diversi punti e si è disarticolato in altri, con parecchie parti che si sono staccate e sono finite in acqua. Nelle prossime ore saranno quantificati i danni ma è probabile che la passerella sarà da sostituire interamente.