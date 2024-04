Raffiche a 90 orari, quattro barche affondate sul Ceresio per la “tempesta di Pasqua“

Raffiche di vento a 90 orari (così sul lago, ma al Capo dei Fiori hanno toccato i 120), piogge incessanti che hanno flagellato il Varesotto, hanno colpito duramente il Lago Ceresio: lungo la sponda varesina, nel comune di Brusimpiano, decine di imbarcazioni hanno subito danni ingenti, quattro invece sono affondate nelle acque agitate.

Le forze dell’ordine sono state mobilitate per fronteggiare l’emergenza, con l’intervento tempestivo dell’Autorità di Bacino del Ceresio, della Guardia di Finanza e della Protezione Civile.

Maurizio Tumbiolo, direttore dell’Ente Regionale, ha espresso la sua preoccupazione e determinazione nell’affrontare la situazione critica: «Siamo intervenuti in squadra e prontamente per cercare di arginare i danni, ma le forti raffiche di vento e le acque agitate ci hanno posto di fronte a un lavoro molto complesso. Di fatto, abbiamo monitorato le coste per ore, nella speranza di contenere il peggio. Tuttavia, l’impegno congiunto delle Autorità e degli operatori di emergenza ha testimoniato la solidarietà e la prontezza di fronte alle avversità, confermando che, solo attraverso la collaborazione e il coordinamento, si può sperare di fronteggiare con successo le sfide del clima sempre più estreme».

Desidero esprimere «il mio profondo ringraziamento alla Guardia di Finanza per la tempestiva risposta, intervenendo con una motovedetta sia da lago che da terra, con quattro uomini, oltre alla Protezione Civile per il prezioso contributo. Ma, soprattutto, ai diportisti e ai concessionari che hanno dimostrato una determinazione straordinaria, anche in situazioni nelle quali non sono stati direttamente coinvolti. La collaborazione e l’impegno di tutti sono stati fondamentali per affrontare questa situazione», ha concluso Tumbiolo.

Nel corso del fine settimana di Pasqua le avverse condizioni meteo hanno causato diversi danni in provincia di Varese e in particolare domenica notte un’imbarcazione è affondata di fronte al porto di Laveno Mombello: il recupero è stato affidato ai vigili del fuoco.