Openjobmetis, è ora di migliorare davvero. A Sassari serve vincere

«Vogliamo migliorare» è una frase degnissima, ed è comprensibile che la si ripeta dopo una sconfitta in campionato. «Vogliamo migliorare, imparare dai nostri errori, correggerli e fare meglio la prossima volta» recita il pacchetto completo che, in questa stagione, abbiamo mandato a memoria viste le tante occasioni in cui è stato proposto nei pressi di Masnago.

Ora però è il momento di mettere davvero in pratica quel verbo, to improve, che non solo Bialaszewski ripete come mantra, ma anche i dirigenti chiamati talvolta in causa in momenti pubblici. Lo hanno fatto venerdì anche Zach Sogolow e Max Horowitz, parlando agli sponsor riuniti per l’incontro tra aziende (il cosiddetto matching) sponsor della società.

Adesso però la sveglia suona quasi per l’ultima volta: domenica 21 la Openjobmetis scenderà in campo a Sassari a mezzogiorno con l’acqua alla gola nella terz’ultima partita stagionale. Con l’obbligo di mettere a segno quel colpo in trasferta che manca dal 28 gennaio a Cremona (prodezza finale di Mannion: 82-83) e che permetterebbe di rendere meno “pesante” lo scontro con Treviso della prossima settimana. Il tutto “condito” dal risultato di Pesaro che giocherà questa sera (sabato) a Tortona contro una Bertram accorciata dagli infortuni. E che potrà essere “ferro o piuma” per la classifica.

Un certo timore incute il fatto che Varese, lontano dalla Iteltyum Arena, abbia vinto soltanto nel breve periodo in cui ha potuto schierare insieme Olivier Hanlan e Nico Mannion (Pesaro, Treviso e appunto Cremona), una “combo” ormai impossibile da riproporre visto l’addio del canadese, ora a Mosca.

L’avversaria di turno, il Banco di Sardegna, ha ancora qualche piccola velleità di playoff, per i quali però la Dinamo deve anche sperare nei passi falsi delle concorrenti. Sulla carta quindi la squadra più motivata dovrebbe essere quella biancorossa, sperando però che McDermott e compagni si scrollino di dosso l’incredibile apatia iniziale mostrata a Scafati. Perché quel 18-2 d’avvio grida vendetta ed è l’ennesimo, inaccettabile affresco di una stagione che ha riservato davvero troppe amarezze. Sperando che non termini con quella più temuta, la caduta al piano di sotto.

Alla vigilia nessuna segnalazione particolare dalle squadre: Bialaszewski ha la rosa completa con la solita eccezione di Librizzi. Ci sarà anche Ulaneo, pur con qualche acciacco per la botta presa nel secondo tempo a Scafati. Nenad Markovic, che ha cambiato il “passo retrocessione” del Banco nella prima parte di stagione sarà senza Bendzius. Qualche altro sassarese non è annunciato al meglio (Breein, Treier, Raspino) ma ci sarà. Da segnalare la presenza del greco Charalampopoulos che nel febbraio ’23 giocava a Pesaro e fece a fette la difesa di Varese in Coppa Italia, dal post basso. Noi lo diciamo, lo scriviamo e lo sottolineiamo: chissà che serva a far prendere qualche contromisura adatta.

