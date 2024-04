Progetto Comune si presenta ai cittadini di Castronno: gli appuntamenti

Progetto Comune, il gruppo guidato da Luca Vasoli si prepara ad incontrare i cittadini in una serie di appuntamenti in vista delle elezioni amministrative. L’obiettivo è chiaro: coinvolgere la comunità nella definizione del futuro del paese.

Ecco le prime date e luoghi degli incontri:

Venerdì 3 maggio ore 20.45 – Sala Polivalente (palazzo comunale)

Mercoledì 15 maggio ore 20.45 – Sant’Alessandro (sede VareseNews)

I cittadini avranno poi la possibilità di incontrare il gruppo anche presso i gazebo sparsi sul territorio comunale, con ulteriori dettagli forniti attraverso i canali social.

Il programma in sintesi del progetto si focalizza su quattro pilastri fondamentali:

SOCIALITÀ E CULTURA

Il tessuto sociale di Castronno è al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra i cittadini e le istituzioni. Questo si traduce nell’organizzazione di eventi culturali e di aggregazione, mirando a stimolare una partecipazione attiva e costruttiva nella vita del territorio.

DECORO E SICUREZZA

“Di fronte ad angoli di paese lasciati all’incuria e all’abbandono non vogliamo girarci dall’altra parte ma attivarci per una soluzione – si legge nel programma- In questi anni abbiamo sentito molto parlare di sicurezza, ma ai fatti non sono seguiti provvedimenti adeguati: proviamo ad affrontare il tema seriamente?”

ECONOMIA GREEN E SOSTENIBILITÀ

Castronno guarda al futuro con una visione green e sostenibile. La ristrutturazione dell’edificio della ex-scuola materna per la creazione di un Polo Culturale rappresenta un passo importante per Progetto Comune. Inoltre, si punta alla creazione di punti di ricarica per la mobilità green e punti di raccolta per il riutilizzo del PET e dell’alluminio, promuovendo un’economia circolare e consapevole.

AD OGNI ETA’ LA SUA ATTENZIONE

Alta l’attenzione alla persona “oltre la logica del costo”, coinvolgere il più possibile i concittadini: “festeggiando con i bambini, dando voce a ragazzi ed adolescenti, ascoltando le fragilità di meno giovani ed anziani”.