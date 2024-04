Racconti e poemi, a Varese l’incontro con Roberto Piumini

Per gli Eenti del Premio Chiara un appuntamento per grandi e piccoli. Seguirà una conversazione col pubblico, sui vari temi che la lettura e la scrittura mettono in gioco

Un appuntamento speciale quello in programma per il 7 aprile all’interno della rassegna del Premio Chiara – Festival del Racconto.

La storica rassegna letteraria porta infatti un grande scrittore, poeta e saggista: Roberto Piumini. Quello all’Auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio sarà un incontro particolare dove l’autore che inizierà dalla lettura di una delle sue storie, o poema, portando al pubblico un piccolo coinvolgimento teatrale. Segue una conversazione col pubblico, sui vari temi che la lettura e la scrittura mettono in gioco.

Roberto Piumini è uno dei più grandi autori del nostro tempo. Ha scritto libri per bambini, adolescenti e a adulti. Ha fatto l’insegnante, il pedagogista, il conduttore di gruppi espressivi, l’attore. Dal 1978 ha pubblicato libri di poesie, filastrocche, fiabe, storie, racconti, romanzi, poemi, testi teatrali, presso un’ottantina di editori. Incontra molti gruppi di bambini in scuole e biblioteche. Ha composto una trentina di poemi su materiali espressivi e di ricerca di gruppi di ragazzi. Ha scritto molti testi per cori e opere musicali. È autore di programmi televisivi, radiodrammi, racconti, poesie, romanzi e traduzioni poetiche per adulti. Molti suoi libri sono stati tradotti all’estero.

L’incontro a Varese è parte del programma del Premio Chiara Festival del Racconto che si può consultare a questo link.