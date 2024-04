Sabato 4 maggio in Salone Estense a Varese si parlerà dei progetti dedicati a sport cultura e tempo libero

Sabato 4 maggio nel Salone Estense di via Sacco a Varese si parlerà di sport, cultura e tempo libero, temi che costituiscono alcuni tra i principali punti delineati all’interno delle linee strategiche del nuovo documento urbanistico. Si tratta di un nuovo appuntamento del ciclo di incontri aperti alla cittadinanza e incentrati sul nuovo Piano di Governo del Territorio.

All’ordine del giorno ci saranno ad esempio le strategie per la costruzione di una città di nuovi turismi e di un sistema culturale diffuso, con la valorizzazione e alla messa in rete delle principali risorse culturali. Si parlerà di come valorizzare la vocazione della città per lo sport e il tempo libero, promuovendo la presenza di sistemi naturalistici, di attrezzature per lo sport come luoghi di aggregazione diffusi e occasione di crescita economico sociale.

Durante l’incontro saranno presenti gli assessori Andrea Civati, Ivana Perusin, Enzo Laforgia e Stefano Malerba. Dopo una prima fase introduttiva, ci saranno i tavoli di lavoro in cui i cittadini potranno individuare proposte e suggerimenti. Appuntamento dunque alle 15.00 in Salone Estense, nel palazzo comunale. L’incontro è aperto a tutti.