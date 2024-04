Sicurezza sul lavoro, un convegno di Camera di Commercio a Varese per fare il punto

L’argomento è di drammatica attualità, così come emerge dalla cronaca quotidiana: la sicurezza sul lavoro sarà al centro del convegno che si terrà la mattina di giovedì 18 aprile in Camera di Commercio. L’iniziativa è promossa dalla Prefettura nell’ambito della “Rete Provinciale Sicurezza sul Lavoro-Varese” e sarà l’occasione sia per illustrare lo stato dei fatti, sia per presentare le significative best practice presenti sul nostro territorio.

«I dati ci dicono – spiega il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello, presentando i contenuti dell’incontro – che a livello nazionale gli incidenti mortali sul lavoro hanno ormai superato quota mille all’anno: in media quasi tre per ogni giorno! Più precisamente, le cifre ne indicano 1.090 nel 2022 e 1.041 nello scorso 2023. Sebbene si registri un calo minimo del 4,5% nell’arco dei dodici mesi, la loro tragicità ci deve sollecitare uno sforzo sempre maggiore in termini di prevenzione. Tutti insieme dobbiamo garantire un grande impegno nella sensibilizzazione sia delle aziende, sia dei loro collaboratori verso il rispetto e la messa in pratica delle procedure corrette per la miglior prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro. Certo, in provincia di Varese la sinergia tra sistema imprenditoriale e organizzazioni sindacali, con l’attività di Prefettura cui Camera di Commercio contribuisce fattivamente, sta facendo emergere attenzione verso questo tema. Non dobbiamo però accontentarci. Occorre, anzi, dare sempre più impulso a una preziosa attività di divulgazione della cultura della sicurezza».

Da qui, allora, anche il convegno dal titolo “La sicurezza sul lavoro in provincia di Varese: infortuni e best practice”, che si terrà nella sala Campiotti di piazza Monte Grappa, con inizio alle 9.30.

Subito dopo i saluti istituzionali, verranno illustrati, a cura di Camera di Commercio e Inail, i dati degli infortuni a livello provinciale tra il 2018 e il 2022. Non mancherà un approfondimento su trasporti e logistica, con le cifre relative al settore evidenziate dalla stessa Inail insieme all’associazione Asea. A seguire, la presentazione di best practice in provincia di Varese con gli interventi di Alessandro Cattaneo (Health Safety and Environment manager di Leonardo Spa), Ivano Ventimiglia (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza Territoriale CGIL), Valerio Mazzanti (in rappresentanza di UIL) e Marco Molinari (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza Territoriale CISL).

La segreteria organizzativa del convegno fa capo a Camera di Commercio e la partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito camerale www.va.camcom.it, alla voce “Prossimi eventi”.