Un aperitivo orientativo: due appuntamenti a Saronno e Varese per conoscere gli ITS

Il primo appuntamento in calendario è venerdì prossimo 19 aprile a Villa Gianetti a Saronno. Tra le 18 e le 20 imprenditori del territorio e fondazioni di alta formazione presenteranno agli studenti dell’ultimo biennio superiore e ai loro genitori l’offerta di specializzazione che il tessuto imprenditoriale richiede.

Un dirigente della Leonardo spa, uno della Tenova spa, un rappresentante della casa di moda Missoni oltre all’imprenditore di Blend IT srl e a Giorgio Binda della giunta nazionale di Confapi saranno a disposizione dei ragazzi per rispondere a domande e curiosità, presentare loro il contesto lavorativo della nostra provincia e focalizzare l’attenzione su un percorso formativo parallelo e alternativo a quello accademico che, al momento, garantisce sbocchi lavorativi nell’80% dei casi.

A presentare l’evento di Saronno, che sarà replicato a Varese il 13 maggio al Salone Estense, c’erano il consigliere provinciale con delega all’Istruzione Lauricella, il responsabile della formazione e orientamento di Camera di Commercio dottor Mazzarino, il dirigente dell’Ufficio scolastico di Varese Giuseppe Carcano oltre ai presidenti di due Fondazioni che operano i provincia di Varese: Angelo Candiani Presidente della Fondazione Mobilità, Pierangelo Reguzzoni presidente della Fondazione Its Red a cui si aggiunge l’ultima fondazione nata in provincia che ha sede all’Itis Riva di Saronno ed è dedicata alla meccatronica.

Candiani ha sottolineato l’elevata qualità di un’offerta formativa costruita d’intesa e con la collaborazione del mondo delle imprese: « Dall’ultimo report sul monitoraggio dei risultati, il 67% dei corsi in Italia è risultato nella fascia di premialità. In Lombardia raggiungiamo il 70%. Dei 5 corsi offerti nella mia fondazione, tutti hanno raggiunto il massimo grado di qualità. Operiamo in un settore dove c’è davvero poca alternativa qualificata nel preparare specialisti nella costruzione e manutenzione di aeromobili. Ora abbiamo avviamo anche un corso legato a logistica e cargo nel settore ferroviario dati i due poli importanti che abbiamo».

Oggi i percorsi Its scontano due punti deboli: la scarsa attenzione da parte degli studenti liceali ( salvo poi arrivare a un paio d’anni dal diploma dopo aver sperimentato senza successo altri percorsi) e da parte della ragazze che ancora non sono numerose in un mondo che, oggettivamente, vede una prevalenza maschile anche nelle scuole. « L’Its Red offre percorsi diversi che abbracciano anche il design e la sostenibilità – spiega Reguzzoni – l’attenzione da parte delle studentesse è in crescita anche perchè qui trovano risposte vicine ai loro ideali e sogni».

Nelle due ore di incontro è presto un momento leggero, un aperitivo dove poter chiacchierare con imprenditori e lavoratori. Un modo non convenzionale di presentare un’offerta che Camera di Commercio e il tavolo di confronto interistituzionale promuovono perchè efficaci nel ridurre quel mismatch tra domanda e offerta di lavoro di cui ci si lamenta spesso.