Un pezzo di Arcisate senza acqua per un guasto

Lereti informa che sono in corso le attività di riparazione di una perdita idrica lungo la rete di distribuzione di via Riazzo, nel comune di Arcisate.

Sarà necessario procedere alla sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti zone: Via Riazzo, Via Foscarini, Via Lazzaretto, Via Manzoni, Via Marconi, Via Arcimboldi, Via Carducci, Via Francesco D’Assisi e Piazza San vittore.

L’intervento sarà completato entro la serata odierna. Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate.