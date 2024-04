Una cena “stellare” all’osservatorio Schiaparelli di Varese

In collaborazione con l’Osteria Irma, l’osservatorio organizza un’edizione speciale delle sue “cene astronomiche”, questa volta dedicata a un viaggio indimenticabile in Namibia

(Foto osservatorio Schiaparelli)

Mercoledì 17 aprile 2024 l’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Campo dei Fiori a Varese offrirà agli appassionati di astronomia un’esperienza unica e affascinante. In collaborazione con l’Osteria Irma, l’osservatorio organizza un’edizione speciale delle sue “cene astronomiche”, questa volta dedicata a un viaggio indimenticabile in Namibia. «La serata avrà come tema il nostro viaggio in Namibia del 2022 per il montaggio del telescopio “Ferrante” presso la Hakos Farm – spiega infatti la nota dell’osservatorio – Un viaggio che non dimenticheremo, per le bellezze naturali ed astronomiche, ma anche perchè uno dei nostri sogni si è realizzato: avere un telescopio per l’osservazione del cielo australe».

IL PROGRAMMA

La serata inizierà con un ritrovo alle 19.30 nel piazzale dell’osservatorio. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare la struttura e la sua iconica cupola prima di godere di una deliziosa cena preparata dall’Osteria Irma di Campo dei Fiori. Il menu della serata offrirà due varianti di menu a base di cous cous: “Capricorn” per gli amanti delle verdure e “Southern Cross” per chi preferisce il pollo.

Dopo cena, il tema principale sarà il montaggio del telescopio “Ferrante” presso la Hakos Farm in Namibia, un’impresa che ha segnato per l’osservatorio un importante passo avanti nell’osservazione del cielo australe. I partecipanti saranno coinvolti in una discussione sulle meraviglie naturali e astronomiche incontrate durante il viaggio.

La serata culminerà con una sessione di osservazione delle stelle, condizione meteorologica permettendo, dalle 22 alle 22.45. Questo momento permetterà agli ospiti di utilizzare i telescopi dell’osservatorio per esplorare il cielo notturno e ammirare le costellazioni visibili da questa posizione privilegiata.

LE INFO DELLA SERATA

Dove: Osservatorio Astronomico Schiaparelli, Campo dei Fiori di Varese, accessibile in auto con parcheggio a breve distanza.

Quando: Mercoledì 17 aprile 2024, inizio alle 19.30. Puntualità essenziale.

Costo: €35 intero, €30 ridotto (6-17 anni) che comprende serata e cena.

Vestiti: Abbigliamento pesante consigliato data l’altitudine e le temperature più fresche.

Prenotazioni: Necessaria l’acquisto online dei biglietti, pagabili con carta o PayPal.

Meteo: In caso di maltempo, l’evento sarà cancellato e i pagamenti rimborsati.

Per maggiori dettagli o domande, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: luca.buzzi@astrogeo.va.it.

Per acquistare i biglietti e prenotare, link qui.