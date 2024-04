Uomo investito in via Sanvito a Varese: trasportato in ospedale in codice giallo

Un uomo di 71 anni è stato investito a Varese in via Sanvito nei pressi dell’incrocio con via Campigli. È accaduto poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica oltre au vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale chiamati a fare i rilievi.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.