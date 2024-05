AgreenFest, a Morosolo tre giorni di divertimento, impegno e passione

«Il sole ci ha premiati, finalmente». Commenta così dopo un giorno di “pausa” il presidente della Proloco di Casciago Mario Saviori: la 14^ edizione di AgreenFest è conclusa da poco, ma negli occhi e nella testa ci sono ancora il divertimento, la fatica, la grande partecipazione di questa edizione 2024.

«Già dall’evento del venerdì, con la proiezione del documentario “Un anno con le api” realizzato da VareseNews e accompagnato dalla degustazione di prodotti locali cucinato col miele dell’azienda agricola Fonteincantata abbiamo avuto un ottimo riscontro. Tanti i partecipanti, tanta l’attenzione e tanto l’interesse per un argomento legato all’ambiente alla natura che abbiamo voluto organizzare e che siamo felici sia venuto davvero bene», commenta Saviori.

Anche la corsa del sabato, l’ottava edizione di AgreeRun, è stata un successo. Quasi 400 partecipanti, tantissimi bambini e ragazzi delle scuole accompagnati dai genitori e anche parecchi atleti che hanno onorato la parte agonistica: «Siamo molto contenti – spiega il presidente della Proloco casciaghese -. Nonostante le difficoltà nella preparazione del percorso a causa del maltempo, siamo riusciti, grazie ad una serie di preziosi collaboratori che hanno dato una grande mano nei giorni prima della corsa, a drenare e asciugare il terreno il più possibile. Non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta – prosegue Saviori -. Un grande grazie va a chi collabora per la parte della corsa, un bel lavoro di gruppo premiato dal successo dell’evento. Un ringraziamento particolare agli amici della Schola che hanno aperto i loro cancelli per il passaggio della corsa, ai miei compagni di squadra della Sette Laghi Runners presenti sul percorso di Agreenrun e a chi si è occupato del taglio dei prati in alcune zone del percorso. Unico mio cruccio è la poca partecipazione delle scuole di Casciago: mi piacerebbe che prima o poi fosse una classe casciaghese a vincere il premio assegnato a quella con più alunni in gara, fin qui ha sempre vinto una classe di Morosolo, ma non perdo la fiducia per il futuro». La cifra raccolta dalle iscrizioni (1230€) verrà completamente suddivisa tra le 5 scuole di Casciago e Morosolo.

Tra le tante attività legate all’ambiente (l’acqua servita in caraffa o nelle borracce che ognuno aveva con sè, per limitare l’utilizzo della plastica), c’è da sottolineare anche l’aspetto benefico dell’iniziativa della raccolta di scarpe usate da donare all’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV: ne sono state donate davvero tante e andranno ad aiutare chi è meno fortunato.

E poi la “maratona” di domenica tra mercatini, giochi, laboratori e il banco gastronomico attivo a pranzo e cena: «Siamo davvero contenti della riuscita dell’evento, finalmente è stata un’edizione baciata dal sole – conclude Saviori -. Non ci aspettavamo così tanta partecipazione, è stato davvero bello. Per tutta la tre giorni c’è stata una grande collaborazione tra tante persone, sia del gruppo della Pro Loco, i giovani super attivi e i meno giovani sempre disponibili e presenti, ma anche chi non fa parte dell’associazione, un contributo arrivato da più parti che vuol dire che si sta facendo un bel lavoro per la comunità in generale. Un grazie va a tutti e tutte loro, alle istituzioni che ci hanno supportato e agli sponsor che sono sempre al nostro fianco».