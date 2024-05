Artoni sull’edificio del giudice di pace a Voldomino: “Sotto utilizzato, trasferiamo posta e farmacia”

«Una semplice interrogazione che vuole anche essere un suggerimento per la maggioranza dell’amministrazione luinese. Abbiamo un edificio, quello del Giudice di Pace a Voldomino, che costa un patrimonio al Comune e che è sotto utilizzato. Non appena la Comunità Montana Valli del Verbano si trasferirà in via Collodi, presso Villa Walty, le sue funzionalità saranno ancora più limitate».

E’ con queste parole che il capogruppo e consigliere di minoranza di “Azione Civica con Luino e Frazioni” Furio Artoni annuncia di aver protocollato un’interrogazione a Palazzo Serbelloni, insieme a Pietro Agostinelli ed Egidio Carlomagno, due altri rappresentanti del suo gruppo.

«Il mio gruppo ha voluto presentare un’interrogazione per capire e nello stesso tempo suggerire alla maggioranza di utilizzare quell’immobile, trasferendo la posta, la farmacia comunale, e/o anche l’agenzia dell’entrate o l’INPS. Il parcheggio può essere ampliato utilizzando appezzamenti di terreno che sono già di proprietà del Comune vicino all’attuale – continua Artoni -. In questo modo Voldomino avrà un centro servizi di grande prestigio e di facile accessibilità. E poi perché non pensare di trasferire in alternativa anche uno degli uffici del Comune (magari l’ufficio tecnico). Tutto ciò renderebbe più accessibile a tutti i luinesi i vari servizi ed in più daremo a Voldomino una grande opportunità».

Per consultare integralmente l’interrogazione, clicca qui