“Attività al punto nascita di Gallarate regolare in estate: i pediatri ci sono”

«La pediatria di Busto Arsizio ha di nuovo un’equipe adeguata e per quella di Gallarate confidiamo nei nuovi avvisi a chiamata diretta». La carenza di specialisti non preoccupa la DG dell’Asst Valle Olona Daniela Bianchi che assicura: «In vista dell’estate non ci sarà alcuna chiusa. Il punto nascite di Gallarate continuerà la sua attività a pieno ritmo».

Fuga ogni dubbio la direttrice che ha voluto pubblicare un nuovo bando per la ricerca di professionisti a disposizione per coprire 280 turni da 12 ore ciascuno, per entrambi i presidi, da inizio giugno a fine settembre.

Il rischio più grosso inizierà dal mese prossimo quando si dovranno fare i conti con le ferie del personale: « Stiamo cercando collaborazioni ulteriori. Abbiamo personale dal Policlinico e confido di arrivare a un accordo anche con il Buzzi che ha una graduatoria attiva».

Un segnale positivo arriva dal concorso bandito per individuare il direttore di struttura complessa di pediatria al sant’Antonio, bando a cui hanno risposto tre specialisti che ora dovranno affrontare la prova concursuale.

Il problema della carenza degli specialisti in pediatria è diffuso e colpisce anche l’ospedale di Tradate. Eppure la graduatoria dei candidati per gli ambiti della medicina territoriale, i pediatri di libera scelta, non è sguarnita: 9 sono negli elenchi della Sette Laghi per il solo ambito scoperto, e 3 in quelli della Valle Olona.