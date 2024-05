Comabbio Civica incontra i cittadini

Nella serata di mercoledì 22 maggio nella Sala Lucio Fontana, la lista Comabbio civica ha presentato il programma e le persone che compongono la squadra. Guidata dal sindaco uscente Marina Paola Rovelli, la lista propone un progetto in continuità con quello portato avanti dall’amministrazione precedente.

Durante la presentazione, i candidati hanno illustrato il proprio programma che punta a valorizzare le caratteristiche del paese: una piccola comunità che abita in un contesto fatto di architetture storiche e immerso nella natura.

Il programma di Comabbio civica

Tra i lavori pubblici previsti nel programma di Comabbio civica vi è l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica, già iniziato nel quinquennio precedente, anche attraverso il monitoraggio dei bandi regionali e nazionali ai quali partecipare per ottenere ulteriori risorse. A ciò si aggiunge il progetto di acquisizione di alcune zone limitrofe al campo sportivo per una riqualificazione generale dell’area, col fine di potenziare l’offerta sportiva sul territorio. Negli obiettivi della lista anche mettere a disposizione la rete WIFI-free in aree pubbliche e potenziare i punti di ricarica per auto e bici elettriche.

Tanti i progetti in ambito ambientale a partire dal consolidamento degli obiettivi raggiunti nella raccolta differenziata, pari all’82%, con l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale, cercando di proporre alla popolazione ulteriori nuovi sistemi di raccolta. In programma anche incontri ed eventi per sensibilizzare sui grandi temi di sfida ai cambiamenti climatici e soprattutto proporre occasioni per conoscere il valore ambientale e naturalistico che il territorio di Comabbio possiede e deve essere salvaguardato attraverso azioni di monitoraggio e tutela.

Per quanto riguarda i servizi al cittadino, Comabbio civica vuole organizzare serate di illustrazione delle nuove possibilità d’accesso ai servizi online e garantire supporto e assistenza agli utenti. Il tema della sicurezza è di particolare attualità, e la lista punta sia migliorare le garanzie di privacy informatica, sia potenziare il controllo del territorio, attraverso il sistema di videosorveglianza già operativo, che potrà essere ulteriormente ampliato a copertura delle aree ancora non raggiunte. A questo si aggiunge il consolidamento del supporto delle famiglie, della scuola d’infanzia e della scuola primaria con proposte per garantirne la migliore qualità possibile.

Al centro dei progetto culturale di Comabbio civica si conferma lo sviluppo della biblioteca e della Sala Lucio Fontana dove sono pensate le principali attività. I progetti della biblioteca per il prossimo quinquennio si sviluppano intorno a due temi principali: da un lato ampliare l’offerta delle iniziative di promozione culturale: cineforum, dibattiti, letture, laboratori corsi, progetti; e dall’altro recuperare il valore storico della Biblioteca attraverso nuove pubblicazioni de “Qualcosa di Comabbio” e il recupero del materiale storico in parte dimenticato. Presso la Sala Lucio Fontana verranno promosse convegni, spettacoli e mostre dove protagonisti saranno i visitatori oltre che gli artisti.

Tra i progetti di Comabbio civica anche la valorizzazione del territorio e il potenziamento del turismo lento, attraverso la collaborazione anche con altri enti (Camera di Commercio, amministrazionirivierasche dei laghi e associazioni). L’obiettivo è promuovere Comabbio quale piccolo tassello di un piano di promozione più ampio, punto di riferimento per un turismo lento, capace di cogliere le opportunità del “fuori circuito”.