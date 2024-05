Corrado Moro si ricandida come sindaco a Dumenza

Un paese di montagna e di confine con elevate bellezze naturali e artistiche su cui la lista “Dumenza 2024/2029” vuole puntare con decisione: nelle grandi risorse legate al frontalierato su cui Dumenza può contare – circa 400 mila euro l’anno di “gettito“ legato ai ristorni – spicca il progetto di valorizzare artisti locali del passato, nomi che il mondo conosce come il cuoco dei papi Bartolomeo Scappi, ma anche il Peruggia (Vincenzo Pietro), sì decoratore, ma famoso per aver trafugato nientemeno che la Gioconda. Storia, e storie che appunto il programma elettorale abbinato alla candidatura della lista va a toccare.

A guidare la squadra sarà nuovamente Corrado Moro, il sindaco uscente, se riconfermato. Già sindaco nel 2004, nel 2009, e nell’ultimo mandato partito nel 2019, Moro, classe 1954 si presenta nuovamente con una squadra in parte rinnovata; è amministratore di lungo corso e ha battuto tutte le tappe legate ai diversi ruoli elettivi dell’ente: in consiglio comunale per la prima volta nel 1995 col ruolo di consigliere comunale, oltre ai mandati da primo cittadino ha ricoperto anche cariche di indirizzo politico come assessore e vice sindaco dal 2014 al 2019. I candidati consigliere sono: Giuseppe Bardelli, Luciano Cervo, Stefano Corsi, Fabrizio Dellea, Giulia Lolli, Greta Nodari, Andrea Piazzoli, Matteo Pugni, Michele Ranzoni, Valentina Rigato.

Ancora una sbirciata fra i punti del programma evidenzia come l’idea di puntare sui servizi possa rappresentare la carta da giocare sul fronte della lotta allo spopolamento dei territorio ma anche per la cura e il mantenimento di aree fragili poiché esposte al dissesto idrogeologico e dove vivono tradizioni che non vanno perse. Quindi: mantenimento dei servizi scolastici ma anche delle attività agricole e continuare sul versante delle opere pubbliche.

DUMENZA E LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS