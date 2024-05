Elezioni a Malnate, Irene Bellifemine presenta le sue liste

Manca poco più di un mese al fine settimana dell’8 e 9 giugno, quando Malnate sarà chiamata alle urne per eleggere il sindaco. La campagna elettorale è in pieno fermento e tra una settimana ci sarà il termine per presentare le liste elettorali. E per presentare la propria squadra il sindaco uscente Irene Bellifemine ha organizzato una serata per martedì 7 maggio all’aula magna “Falcone-Borsellino” delle scuole medie.

«La squadra della sindaca uscente, Irene Bellifemine, è al lavoro da settimane per ascoltare i cittadini – si legge nel comunicato di presentazione -. Da questo lavoro di ascolto e confronto è nato un programma concreto e articolato, che le tre liste civiche a sostegno della sindaca uscente presenteranno martedì 7 maggio alle 20.30, nell’Aula Magna della scuola Nazario Sauro, in via Baracca 1 a Malnate. Nella stessa serata verranno presentati ufficialmente anche i nomi delle 3 liste: accanto a Malnate Sostenibile, realtà ormai storica della città, la Lista Civica Irene Bellifemine Sindaco per Malnate e Malnate in Movimento, due nuove realtà che raggruppano persone conosciute e stimate in città».

«A moderare la serata – spiega la nota -, una dei candidati più conosciuti, Emanuela Solimeno, che coordinerà gli altri candidati che presenteranno i vari punti del programma. Sul palco, tra gli altri, l’attuale capogruppo di Malnate Sostenibile in municipio, Cristina Manfredi, con Fabio “Bietto” Brusa. Per Malnate in Movimento ci saranno Francesco Miceli e Raffaele Bernasconi, mentre tra i relatori della lista civica del sindaco ci saranno Rosa Prandini e Cristina Marazzi. Con loro gli altri candidati delle liste, che conoscerete durante la serata».

Nel pomeriggio un’iniziativa dedicata alle famiglie organizzata dalla lista civica Irene Bellifemine Sindaco per Malnate: dalle 16.30 alle 17.30, nel parco di Villa Braghenti, è previsto un pomeriggio di giochi per bambini di tutte le età divertendosi al trucca bimbi di Strega comanda colori, con i giochi di psicomotricità di Alessandra Salmaso e le allegre fiabe dell’associazione Fiabaclown. Un momento ludico, ma anche di incontro e di ascolto, per capire ancora meglio le esigenze e le problematiche che le famiglie Malnatesi affrontano ogni giorno.

L’appuntamento successivo che riguarda la lista di Irene Bellifemine vedrà protagonista Luca Croci. Per conoscere meglio il candidato di lista, già Presidente della Consulta Comunale per la Salute, Sanità e Benessere di Malnate, condividere con lui pensieri e opinioni e approfondire temi e argomenti cari al Comune di Malnate, è previsto un incontro al Bar Sartorelli lunedì 13 maggio dalle ore 17.30. Per l’occasione, saranno presenti operatori, professionisti, enti e associazioni per iniziare a raccogliere i bisogni e le necessità della cittadinanza da chi ha uno guardo preferenziale sul settore sociale e socio sanitario. Per rendere l’incontro ancora più piacevole, ai presenti sarà offerto un gustoso aperitivo.