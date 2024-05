Fantagiochi, domenica la 31esima edizione con 700 bambini degli asili di Busto Arsizio e dintorni

Al via il 26 maggio la 31esima edizione della manifestazione “Fantagiochi” che anche quest’anno l’Associazione Amici dell’Asilo Sant’Anna e l’Associazione Danilo Grassi, costituita in memoria dello storico presidente, organizza a Busto Arsizio. (foto Daniele Caiafa)

Circa 700 bambini dell’ultimo anno delle scuole infanzia di Busto Arsizio e dei comuni limitrofi svolgeranno giochi all’aperto non competitivi. In 30 anni sono oltre 20 mila i bambini che hanno preso parte a questa manifestazione che anche quest’anno si svolgerà sul campo dello stadio comunale “Carlo Speroni” di Via Cà Bianca.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 9 giugno.