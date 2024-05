Gorillas Varese, prima vittoria: battuti i Blitz in trasferta

I Gorillas Varese spezzano la striscia negativa e ottengono – in trasferta – la prima vittoria stagionale nel campionato di football americano della 9FL. Al termine di un match emozionante, la squadra biancorossa piega la resistenza dei Blitz Cirié imponendosi per 15-28 e “vendicando” il KO dell’andata.

Galleria fotografica I Gorillas Varese vincono sul campo dei Blitz 4 di 4

Sotto una leggera pioggia i padroni di casa hanno cominciato meglio il match, violando la end zone varesina e chiudendo avanti 7-0 il primo quarto dell’incontro. La replica però è arrivata nella seconda frazione, quando un calcio di Edoardo Rizzi ha accorciato subito le distanze; poco prima dell’intervallo quindi una lunga corsa di Guido Marabotti ha consentito il sorpasso dei Gorillas: 7-9 alla pausa.

Al rientro dagli spogliatoi Varese ha preso il largo: prima Giorgio Giorgetti ha lanciato in touch down Luca Matera, poi di nuovo Marabotti ha messo a segno una corsa che ha “bucato” la difesa piemontese. L’ultimo intervallo è arrivato sul 7-22, un gap che i Blitz non sono più riusciti a colmare. Anche perché la difesa capitanata da Pier Altamura ha intercettato due volte (con Lamberto Giorgetti e Gabriel Haro) il quarterback avversario.

Nel quarto conclusivo infine, un touch down per parte con arrivati grazie a una corsa del quarterback varesino Giorgetti e a un lancio dei Blitz sul ricevitore Luisetto a fissare il definitivo 15-28.

Successo importantissimo per il morale, quello conquistato a Cirié dai Gorillas, che testimonia anche la costante crescita del team biancorosso cui fino a oggi mancava il risultato positivo. Ora la squadra avrà il tempo di preparare la difficile sfida contro i Crusaders Cagliari, attesi però tra le mura del “Jungle Field – De Peverelli” di San Fermo domenica 19 maggio: Varese vuole dimostrare che il successo non è stato un fuoco di paglia.

FLAG FOOTBALL – Domenica 5 alle 15, intanto, la squadra di flag football under 15 disputerà proprio a San Fermo lo “Spring Break Bowl”, tappa del circuito giovanile che vede impegnati (oltre ai Gorillas) anche Frogs Legnano, Rams Milano e Seamen Milano. Gli incontri – con il consueto contorno di festa e banco gastronomico – proseguiranno sino a sera al campo di via Sette Termini.