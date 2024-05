Il candidato alle europee di Alleanza Verdi Sinistra Giovanni Mori fa tappa ad Angera

Giovanni Mori, candidato di Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest alle prossime europee, sarà ad Angera martedì 28 maggio per incontrare e dialogare con cittadini e cittadine.

«Con l’Impossibile Tour raccontiamo la visione di Europa che vogliamo portare all’Europarlamento. È un racconto che parte da tante cose che credevamo impossibili (come i diritti di lavoratrici e lavoratori, le energie rinnovabili, la creazione stessa dell’Europa) e che invece sono accadute, grazie a noi, alle persone e alla politica», dice Giovanni Mori. «Solo per fare un esempio, fino al 1972 non esisteva il weekend, non esisteva la settimana lavorativa da 40 ore. Era impossibile pensare di accorciarla. Sembrava impossibile, fino a quando non l’abbiamo fatto».

In questa tappa del Tour, Giovanni Mori ripercorrerà quello che è già stato raggiunto e le ambizioni future per l’Europa, la prima confederazione di stati democratici, sviluppati e a zero emissioni, che non lascia indietro nessuno. L’evento si svolgerà alle ore 20.30 in piazza Garibaldi, 14, Angera (VA).

Giovanni Mori, 31 anni, ingegnere energetico e ambientale, ex-portavoce nazionale di Fridays For Future Italia nel 2022 e precedentemente candidato con Brescia Attiva (lista civica di Brescia), è una delle novità delle prossime elezioni europee. Il giovane bresciano ha saputo coniugare il suo expertise in ingegneria energetica e ambientale alla sua passione per le tematiche legate alla transizione ecologica. Consulente per aziende che vogliono accelerare la transizione ecologica, è diventato anche una figura di rilievo nel panorama della divulgazione scientifica in materia. Tiene sessioni di formazione e cura il podcast giornaliero di LifeGate “News dal pianeta Terra”, al terzo posto degli Italian Podcast Award 2023 nella categoria News.

Tutte e tutti sono invitati a prendere parte all’entusiasmo del cambiamento e a partecipare a questa tappa dell’Impossibile Tour. “Impossibile, finché non lo facciamo.”

Per ulteriori informazioni su Giovanni Mori, il suo percorso e le proposte: www.giomori.it