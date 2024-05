Il software del basket UISP Varese adottato a livello nazionale

La sezione Pallacanestro UISP Nazionale è lieta di annunciare che, a partire dalla stagione 2024-2025, verrà effettuato un upgrade del software per la gestione dei campionati di basket.

Prendendo spunto dalla positiva esperienza del Comitato Provinciale di Varese, attraverso la collaborazione con l’agenzia ADR Comunicazione snc, a partire dalla prossima annata sportiva tutti gli appassionati, i dirigenti e gli allenatori potranno consultare le informazioni relative ai campionati e caricare i dati e i documenti utili alle iscrizioni sul nuovo software dedicato.

Si tratta di un portale pensato per la gestione a 360° dei campionati di pallacanestro, volto a semplificare l’amministrazione per le squadre e migliorare la user experience degli utenti. In particolare, tutte le società potranno controllare attraverso questo sito l’iscrizione ai campionati, tenendo traccia della contabilità, gestendo la distinta virtuale per la partita, richiedendo gli spostamenti gare e visionando la designazione arbitrale in un sistema pensato anche per gli stessi direttori di gara, che si vedranno assegnate le partite di settimana in settimana. Anche la giustizia sportiva sarà interamente gestita attraverso il nuovo software.

Dal punto di vista degli utenti che fruiranno della parte pubblica del sito, invece, oltre ai calendari e le classifiche dei gironi, il nuovo software UISP Nazionale fornirà un aggiornamento quarto per quarto di ciascuna partita; a distanza di poche ore dal termine verranno caricati i tabellini, che automaticamente genereranno classifiche individuali su diverse voci statistiche: punti segnati, canestri realizzati dai liberi, da 2 e da 3.

Renato Vagaggini, organizzatore della UISP Pallacanestro Varese, dichiara: «Sono felice che tutto il mondo UISP abbia deciso di abbracciare un software che ci ha permesso di valorizzare la pallacanestro e aumentare il senso di appartenenza alle squadre della provincia. Su giornali, siti di informazione e social network si legge sempre di Serie A, Serie B e qualcosa di Serie C, difficilmente si arriva ai livelli minors provinciali. Rendere più snelli gli adempimenti burocratici e far diventare protagonisti attivi i giocatori si è rivelata essere una mossa vincente».

Le parole del titolare di ADR Comunicazione Riccardo Brivio: «Collaboriamo con UISP Varese da molti anni e siamo molto felici di aver esteso la nostra partnership al settore nazionale attraverso la realizzazione di un software complesso, ma al tempo stesso funzionale e utile, sia lato amministratori, che per gli utenti finali. Nei prossimi mesi lavoreremo attivamente insieme a UISP per ulteriori modifiche ed implementazioni per essere pronti definitivamente all’inizio della stagione 2024-2025».