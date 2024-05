Incontro con i candidati: alla cgil di Varese Mimmo Lucano e Arianna Bettin di Alleanza Verdi Sinistra

Il lavoro, la pace, la giustizia sociale: sono i temi centrali dell’incontro organizzato dalla Camera del Lavoro di Varese in vista delle prossime elezioni europee. L’appuntamento è fissato per sabato 1 giugno alle ore 20:30 presso la Cooperativa Belforte, situata in Viale Belforte 165, Varese.

L’evento vedrà la partecipazione di due importanti candidati della Circoscrizione Nord Ovest per la lista Alleanza Verdi Sinistra:

Mimmo Lucano: Candidato noto per il suo impegno sociale e politico, Lucano ha dedicato la sua carriera alla promozione dell’inclusione e dei diritti umani. La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per discutere temi cruciali come il lavoro, la pace e la giustizia sociale.

Arianna Bettin: Candidata giovane e dinamica, Bettin porta con sé una prospettiva fresca e innovativa. La sua partecipazione arricchirà il dibattito con idee nuove e soluzioni pratiche per affrontare le sfide contemporanee.

La serata sarà coordinata da Andrea Giacometti.