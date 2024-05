Irene Bellifemine svela liste e programma: “Vogliamo fare un altro passo per Malnate”

Dopo la serata che ha rotto il ghiaccio dello scorso 25 marzo, Irene Bellifemine e il suo team elettorale hanno organizzato una seconda serata pubblica – che si aggiunge alle altre iniziative tra “caffè con il sindaco” e pizzate – per svelare nome per nome la squadra che formerà le tre liste di candidati e il programma in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. (Qui lo speciale elettorale di Malnate)

Come già anticipato, le tre liste saranno Malnate Sostenibile, Malnate in Movimento (formato da Malnate 2024 e Movimento 5 Stelle) e la lista civica a nome Irene Bellifemine. Nel corso della serata organizzata all’aula magna “Falcone-Borsellino” della scuola media, la sindaca uscente è stata la prima a prendere parola: «Sono emozionata e contenta, sono ancora qui dopo 5 anni con una squadra fantastica che mi dà grande carica. Questa sera vogliamo presentare il programma e le liste dei candidati. Abbiamo formato una nuova coalizione civica, composta da persone che si sono affiancate al gruppo storico di Malnate Sostenibile, dal quale vengo e con il quale collaboro da 8 anni. Ci sono tanti professionisti competenti in vari settori, dal sociale al culturale, dal politico all’amministrativo. Noi siamo qui, l’abbiamo scritto ovunque. Per fare un altro passo per Malnate e mettere a disposizione queste competenze per andare avanti. Vogliamo mettere in campo azioni concrete».

Nel corso della serata si sono poi alternati diversi candidati delle tre liste per parlare di sociale, sanità, cultura, gestione dei rifiuti, ma anche verde pubblico e bilancio, esponendosi in prima persona per spiegare i punti del programma. Tra i tanti interventi, che sono durati in totale quasi un’ora e mezza, un argomento particolarmente importante è stato quello dei lavori pubblici, con il Polo Civico e la riqualificazione urbana del centro e di piazza delle Tessitrici come punti cruciali del programma, spiegati nel particolare dall’ex assessore ai lavori pubblici Davide Feleppa.

In conclusione, sul palco dell’aula magna, si sono presentati di persona, uno a uno, tutti i candidati per la più classica delle foto di gruppo.