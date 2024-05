Laura Caruso è stata nominata garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Varese

E’ stata nominata la Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Varese: a ricoprire il ruolo per il triennio 2024 / 2027 sarà Laura Caruso, docente, formatrice ed educatrice in ambito sociale.

Caruso ha una lunga esperienza in ambito educativo, ha svolto attività formative sociali, è laureata in Scienze del Servizio sociale e in Scienze dell’educazione. Ha collaborato con l’Università Cattolica e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese sui temi della povertà educativa e dispersione scolastica.

Il ruolo del Garante ha l’obiettivo di favorire le iniziative in grado di assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e adolescenza, segnalando alle autorità competenti i fenomeni di esclusione sociale o di discriminazione, verificando che siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti, attraverso un lavoro di rete tra istituzioni scolastiche, terzo settore, forze dell’ordine ed enti che si occupano di minori.