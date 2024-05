Leonardo Abruzzo cerca i primi punti nel Mondiale JuniorGp

Va in scena da oggi – venerdì 3 – a domenica 5 maggio il weekend di corse all’Estoril, in Portogallo, seconda tappa del FIM JuniorGP, ovvero il mondiale di motociclismo giovanile che è in pratica l’anticamera della Moto3. Piloti e tecnici sono già presenti da qualche giorno sul tracciato per via di una serie di test

In griglia di partenza anche due piloti del nostro territorio, Alessandro Morosi e Leonardo Abruzzo. Il primo, originario di Arsago Seprio, è più esperto (19 anni) e nella tappa inaugurale a Misano ha conquistato un ottimo podio con un secondo posto in Gara1. Il secondo, 17 anni, è di Castellanza ed è all’esordio nel campionato e si accosta alla pista portoghese con l’obiettivo di cogliere i primi punti.

Abruzzo, vice-campione d’Italia in Moto3 a soli 16 anni, gareggia con il team MTA di Fano (che gareggia anche nel mondiale assoluto di Moto3) e a Misano è ha sfiorato per due volte la zona punti chiudendo 18° e 16° nelle due gare disputate in Romagna. L’obiettivo è quindi quello di salire di qualche gradino per portare la sua KTM numero 25 stabilmente nella top 15 e avviare il cammino anche in una categoria molto selettiva come quella attuale.

Dopo i test dei giorni scorsi, il programma prevede le prove libere al venerdì con un’ultima sessione al sabato mattina; sabato pomeriggio i due turni di qualifica mentre domenica alle 13 ora locale (mezzogiorno in Italia) la gara sulla distanza dei 16 giri.