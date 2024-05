Lo Spazio Per gioco di Luino apre le sue porte

Sabato 18 maggio, dalle 10:00 alle 12:00, si svolgerà l’Open Day dello Spazio Per Gioco di Luino. L’iniziativa servirà a far conoscere l’opportunità offerta dal Comune dedicata ai bambini di fascia d’età 0-3 anni accompagnati da un adulto di riferimento (genitore, nonno, tata).

Un’occasione per avvicinare i genitori interessati alle attività dello spazio di via B. Luini 21/b e per conoscere le educatrici che accompagneranno piccoli e adulti per l’anno scolastico 2024 / 2025.

«Lo Spazio Per Gioco vuole confermare la sua validità – dice Elena Brocchieri, assessore al sociale del Comune di Luino -. Con questo spazio vogliamo dare l’opportunità di far vivere ai genitori momenti di socializzazione insieme ai loro bambini e di condividere il percorso di crescita dei propri piccoli. Con la guida di educatrici esperte, e con la presenza di un adulto di riferimento, i bambini potranno giocare e sperimentare nuove esperienze».

Gli interessati potranno partecipare all’open day durante il quale verranno presentate nel dettaglio tutte le caratteristiche della struttura ma, anche, coloro che fossero impossibilitati ad esserci il 18 maggio, potranno avere tutte le informazioni del caso contattando le educatrici allo 0332 / 532479 o inviando una mail a pergioco@comune.luino.va.it