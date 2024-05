Mattia Bellucci realizza un sogno: giocherà il Roland Garros

Per la seconda volta in un anno e mezzo, Mattia Bellucci scenderà in campo in un torneo del Grande Slam. Ma se l’esordio agli Australian Open 2023 era in qualche modo preventivabile – il cemento è la sua superficie preferita – la qualificazione al Roland Garros che sta per disputarsi a Parigi è una vera e propria impresa per il 22enne di Castellanza.

Bellucci ha infatti vinto tutte e tre le partite di qualificazione che, da prassi, promuovono ai tabelloni principali dei grandi tornei ATP. Dopo aver superato il francese Martineau in tre set e il più quotato sudafricano Harris al tie-break del secondo, quest’oggi (giovedì 23) il mancino varesotto ha completato l’opera con un epilogo thrilling.

Opposto allo spagnolo Alejandro Moro Canas, Bellucci ha perso il primo set 6-3, vinto il secondo 6-2 e quindi si è imposto al super tie-break nel terzo e decisivo set (10-7) regalandosi così il “biglietto” per il principale torneo al mondo sulla terra rossa.

Un risultato ancora più eccellente se si considera che finora Mattia – allenato da Fabio Chiappini alla MXP Tennis Team – si è preparato molto poco per questa superficie. Dopo una lunga tournée in oriente sul cemento che non ha dato particolari frutti, Bellucci ha saltato gli Internazionali d’Italia e ha giocato su terra solo al Challenger di Torino dove si è qualificato al main draw con due successi per poi perdere ai 16mi contro Francesco Maestrelli.

Ora per Mattia e il suo entourage l’attenzione si sposta sul sorteggio: i qualificati “rischiano” di trovare al primo turno subito qualche big del tabellone (i rischi maggiori sono Alcaraz e Hurkacz, abbinati proprio a un “qualifier”) ma è chiaro che Bellucci ha tra le mani una grande occasione per migliorare il risultato di Melbourne 2023 e provare a scalare un ulteriore gradino. Di certo il suo ranking è destinato a migliorare: attualmente è il numero 173 del mondo, ancora lontano però da quel 142 toccato dopo gli Australian Open dello scorso anno.