Nella chiesa del centro storico di Luino torna la “Musica Cittadina” con il “Concerto di Primavera”

Domenica 2 giugno, la “Musica Cittadina di Luino” inaugurerà la stagione concertistica 2024 con il tradizionale “Concerto di Primavera”.

L’appuntamento è fissato per le 16:00 nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo del centro storico di Luino. Il pomeriggio musicale è organizzato con il patrocinio della Città di Luino e in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Carmine Luino.

Per dare risalto alle attività didattiche del Musica Cittadina durante il concerto si esibirà anche la “Junior Band” della scuola allievi diretta dal Maestro Giuseppe Gallo. L’evento per la “cittadina” è molto importante in quanto coincide con il 186° anniversario di fondazione della antica Scuola Strumentale della Città, al quale sono invitati gli appassionati di buona musica, simpatizzanti ed amici.