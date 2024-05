Nella sede della Lega a Varese si presenta “L’Umberto”

Martedì 14 maggio, alle 21, la sede della Lega di Varese, in piazza del Podestà 1, ospiterà la presentazione del libro “L’Umberto” di Aurora Lussana, moderata dal giornalista Max Ferrari.

Il libro, disponibile per l’acquisto durante l’evento, si presenta come un omaggio narrativo ad Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, descritto non solo come politico ma come uomo di profonda umanità e carisma. Lussana, attraverso il suo scritto, esplora la complessa relazione di Bossi con il suo movimento, “una creatura” a cui ha dedicato la vita, evidenziando come la sua figura abbia segnato un’epoca politica, dalla Prima alla Seconda Repubblica.

“L’Umberto” include anche interviste esclusive a figure di spicco della Lega attuale come Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, che offrono prospettive aggiornate sul significato di essere leghisti oggi.

La presenza di Aurora Lussana all’incontro permetterà infinedi condividere aneddoti e retroscena del suo lavoro di ricerca e scrittura: «Ho raccontato la storia d’amore tra Umberto Bossi e la sua creatura. La sua Lega, alla quale ha immolato tutto – spiega l’autrice – Un romanzo leghista, un omaggio all’uomo più che al politico».