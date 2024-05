Palazzo Estense ospita “PortrAIts”, la mostra che racconta il lato nascosto della sclerosi multipla

Da domani, 25 maggio e fino al 2 giugno, Palazzo Estense ospita PortrAIts, la mostra, voluta da AISM, che svela in modo del tutto innovativo e attuale, il lato nascosto della Sclerosi Multipla.

Secondo un’indagine Doxa, l’80% degli italiani sa che la Sclerosi Multipla è una malattia neurologica, ma non ne conosce bene i sintomi invisibili.

Il braccio come un pezzo di ghiaccio. La lingua intrecciata. La testa in fiamme. Le gambe pesanti come macigni. La stanchezza che ti costringe a stare a letto. La vista appannata. Aghi che pungono dalla vita in giù. Spasmi in tutto il corpo. Un bruciore che parte dal piede e sale su. La memoria che a volte svanisce, facendo sentire la persona come un albero alla mercé del vento.

PortrAIts racconta proprio questo: il disagio che vive ognuno dei 10 testimonial raccontato attraverso un testo e una fotografia, rielaborati con il supporto dell’Intelligenza Artificiale e trasformati nei 10 pannelli. Ci sarà anche il ritratto di Nevio Pisano, 59 anni, Consigliere della sezione AISM di Varese.

Come nasce PortrAIts

Attraverso la versione pro del generatore di immagini AI Midjourney, sono stati rielaborati i ritratti fotografici di 10 protagonisti in considerazione dei testi che i singoli avevano fornito, raccontando il sintomo nascosto della SM per loro più significativo.

Il passaggio successivo è stato quello di affinare il ritratto attraverso programmi di grafica che non modificassero l’output dell’AI.

In conclusione, ogni protagonista ha scelto e approvato il Portrait in cui maggiormente si riconosceva, tra le diverse elaborazioni proposte, dando vita, così, ai 10 pannelli.

Le immagini sono volutamente forti e impattanti, colpiscono come un pugno nello stomaco, ma riescono nell’intento di comunicare esattamente ciò che le persone con SM provano quotidianamente, senza che nessuno se ne accorga.

A Varese PortrAIts sarà inaugurata alle ore 11.00.

Online è presente sul sito www.portraitsm.it