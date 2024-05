“Per Cardano” presenta la sua squadra per le elezioni 2024

Martedì 21 maggio 2024 alla sala consiliare Sandro Pertini (“Il cubo”) si terrà la presentazione della lista di “Per Cardano”

“Una serata per conoscere le candidate e i candidati, il nostro programma e i nostri progetti per Cardano al Campo”, spiegano quelli della lista che sostiene Lorenzo Aspesi.

“Il nostro desiderio è che Cardano al Campo torni ad essere accogliente e aggregante. Una città presente e protagonista nei tavoli dove si decide il futuro del nostro territorio grazie ad una nuova capacità di relazionarsi attraverso un’amministrazione aperta, trasparente e dialogante con i cittadini. Donne e uomini protagonisti di eventi culturali, sportivi agonistici e amatoriali, musicali, artistici, interculturali e multietnici”.

“Vogliamo una città che riscopra le tradizioni, ed il suo territorio, che stimoli e valorizzi l’interazione tra generazioni, che promuova il valore aggiunto delle culture, che ascolti, comprenda e accolga i bisogni delle famiglie e delle persone fragili, che si occupi dei crescenti disagi dei giovani al pari delle necessità della popolazione che si fa via via più anziana con visione e progettualità, che perpetui i valori della legalità, della salute, delle pari opportunità, della non violenza, della Pace. Che muova le proprie azioni nel solco della nostra Costituzione antifascista. Affinché le cittadine e i cittadini conoscano e riscoprano le tante opportunità che la socializzazione può offrire, doteremo Cardano di spazi adeguati in cui singoli e le associazioni possano incontrarsi e fare rete, associazioni con cui va riaperto e mantenuto costante il dialogo di collaborazione. Quella che immaginiamo è una Cardano stimolante, solidale, coesa e vivace”

Appuntamento martedì sera alle ore 21, al “Cubo” di via Giuseppe Verdi a Cardano al Campo