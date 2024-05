Piccole imprese, scelte grandi: alla scoperta dell’educazione finanziaria per le Pmi

Mercoledì 8 maggio è iniziato il percorso di educazione finanziaria “Piccole imprese, scelte grandi” nella sede milanese di Banca d’Italia. Iniziativa, promossa da Confindustria e Banca d’Italia e supportata sul territorio da Assolombarda, Confindustria Como e Confindustria Varese, punta a fornire alle piccole e medie imprese una migliore comprensione delle dinamiche finanziarie, consentendo agli imprenditori di prendere decisioni più consapevoli e interagire in modo più costruttivo con gli stakeholder finanziari.

Il corso prevede due incontri dedicati all’approfondimento delle dinamiche finanziarie aziendali e alla gestione delle stesse, nonché alla comprensione della regolamentazione attuale e delle richieste bancarie. I partecipanti avranno l’opportunità di comprendere le richieste che possono rivolgere alle banche e come affrontare le eventuali problematiche di finanziamento.

Tra i relatori degli incontri figurano esperti del settore come Marco Crespi, responsabile Finanza e credito di Confindustria Varese; Paola Grassi, responsabile area Economia d’impresa, Internazionalizzazione, Innovazione di Confindustria Como; Alessandro La Grua e Filippo Ricci, rappresentanti della vigilanza di Banca d’Italia; Stefania Rossi, Funzionario area Credito e finanza di Assolombarda; e Andrea Scalvi, esperto in finanza e credito di Confindustria Varese. Durante l’incontro, si è discusso della regolamentazione bancaria e del suo impatto sulle imprese, con un focus sugli strumenti finanziari disponibili, la Centrale dei rischi e le misure di tutela.

Il prossimo appuntamento, fissato per mercoledì 22 maggio presso la sede di Banca d’Italia a Milano, approfondirà il controllo della situazione aziendale, la redazione del business plan e le strategie per gestire al meglio le relazioni con gli istituti di credito. Per rendere le lezioni più coinvolgenti, al termine di ciascun incontro sono previsti dei business game, in cui le aziende assumeranno il ruolo delle banche e dovranno decidere se accettare le richieste delle imprese o proporre soluzioni alternative.