Processo “Casti Group“, scattano le prescrizioni per diversi reati contestati

«Non doversi procedere»: una lunga fila di numeri legati ai singoli punti dei capi d’imputazione contestati è stata letta dal presidente del collegio Cesare Tacconi nell’ultima udienza del processo “Casti Group” dove agli imputati viene contestata la grande frode fiscale che porta la Finanza, dieci anni fa, a portare a termine gli arresti ai vertici del gruppo.

E proprio il tempo ha giocato un fattore importante su questa vicenda dal momento che è scattata la mannaia della prescrizione per diversi dei casi contestati (tagliola su cui incombe anche il prosieguo dell’intero procedimento penale dal momento che non si è ancora concluso il primo grado).

Cadono dunque le accuse per la contestata associazione a delinquere e i reati fiscali più datati, che vedono ancora difesi in aula i cinque imputati per il resto di quanto contestato in un processo dove all’enorme mole documentale si affiancherà anche un discreto parterre di testimoni chiamati dalle parti per fare luce su quanto contestato a seguito dell’indagine della Finanza di Perugia e a quanto contesto in sede di giudizio, tra l’altro dopo l’unificazione dei diversi procedimenti disposta dl tribunale in un unico procedimento dinanzi al collegio.