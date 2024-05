Pronti la squadra di BuonSenso Comune e il programma di Fabio Zucconelli per Brusimpiano

Mentre a Brusimpiano si cerca di capire se ci sarà una seconda proposta per le amministrative o se il paese andrà al voto come nel 2019 con una sola lista, “BuonSenso Comune”, la civica che sostiene il terzo mandato del sindaco uscente Fabio Zucconelli, è pronta su tutti i fronti.

Nei giorni scorsi è stata completata la squadra che accompagnerà Zucconelli, il programma è pronto e anche i canali per la comunicazione con i cittadini elettori sono stati attivati.

«E’ arrivato il momento di presentare il gruppo che si propone per amministrare Brusimpiano nel prossimo quinquennio – dice Zucconelli – Abbiamo l’obiettivo di realizzare un ambizioso programma amministrativo, che sarà divulgato su Facebook, Instagram e anche con un canale WhatsApp che verrà mantenuto in caso di elezione di BuonSenso Comune. Invito tutti i cittadini di Brusimpiano e le persone interessate ad iscriversi (cliccate questo link). Inoltre è possibile seguore la lista su Instagram e sulla pagina Facebook buonsensocomune_2024.

Accanto al candidato sindaco Fabio Zucconelli, che con entusiasmo ha deciso di mettere nuovamente a servizio del gruppo e del paese l’esperienza maturata in questi anni, si presentano nella lista civica BuonSenso Comune tre donne e sette uomini di varie età, esperienze e provenienze professionali. Ecco chi sono, nelle brevi biografie preparate dalla lista civica per la presentazione ai cittadini:

– Franco Bubba, 65 anni. Legato a Brusimpiano per motivi professionali ed affettivi, è esperto nel campo della raccolta e smaltimento rifiuti. Responsabile aziendale per la formazione e la sicurezza sul lavoro e volontario della Croce Rossa ha già avuto esperienza come consigliere comunale in altri Enti. Sarà di fondamentale importanza per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorarne il piu possibile l’efficienza.

– Camilla Bernasconi, 29 anni, consigliere comunale uscente. Laureata in lingue e letterature straniere è insegnante di tedesco a Locarno. Consapevole dell’importanza della cultura per lo sviluppo della comunità e grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni (realizzazione di attività sportive presso la palestra scolastica) sarà fondamentale nel proseguire il lavoro fatto nel corso della precedente amministrazione.

– Donatello Ferrante, 48 anni, Brusimpianese dalla nascita. Laureato in economia e commercio ed imprenditore con esperienza pluriventennale nell’ambito della ristorazione. Dopo diverse esperienze in gruppi ed associazioni di Brusimpiano torna a ad impegnarsi per la comunità. L’esperienza lavorativa e la preparazione permetteranno di creare una figura di raccordo tra l’Amministrazione e il tessuto commerciale e turistico del paese.

– Alice Lombardo, 29 anni, geometra libero professionista. Portoceresina dalla nascita vive a Brusimpiano da tre anni durante i quali ha collaborato attivamente con le Associazioni del Paese. Attiva nel mondo del volontariato, con significative esperienze maturate (come ad esempio aver coordinato la squadre dei vigili del fuoco impegnate nella verifica della stabilità degli edifici in seguito al terremoto di Amatrice) si mette a disposizione con l’obiettivo di realizzare progetti importanti per la comunità.

– Domenico “Mimmo” Londino, 63 anni, padre di tre figli e felice nonno di quattro nipoti. Collaboratore scolastico e dirigente tecnico della Polisportiva Brusimpianese. Si mette a disposizione del Comune e della Comunità che lo ha accolto 30 anni fa con l’obiettivo di intercettare bisogni e richieste dei cittadini, con particolare attenzione allo sviluppo dello sport ed alla collaborazione tra le Associazioni del Paese.

– Gabriele Montecalvo, 38 anni, nato e cresciuto a Brusimpiano, laureato in giurisprudenza e scienze giuridiche. Operatore di Polizia Locale con svariate esperienze nel mondo del volontariato (Protezione Civile e primo soccorso). La sua esperienza di vita e professionale sarà utile nell’ambito della sicurezza e della tutela del cittadino.

– Fabio Pironi, 61 anni. Ardenese da sempre. Architetto libero professionista con consolidata esperienza. Da diversi anni prodigo di consigli e suggerimenti, ha scelto di mettersi in gioco in prima persona. Grazie all’esperienza professionale ed alla rete di contatti creata negli anni, sarà figura chiave nella gestione del patrimonio e del territorio, con particolare attenzione ai lavori pubblici ed alle manutenzioni.

– Alessia Scarantino, 19 anni, studentessa al 5 anno del Liceo Scientifico di Bisuschio, volontaria nel Gruppo di Protezione Civile e collaboratrice della Pro Loco. La giovane età e la capacità di relazionarsi con persone di diverse fasce anagrafiche saranno preziose per stabilire un contatto diretto con i più giovani, permettendo di rispondere in modo efficace alle loro esigenze.

– Bruno Ussia, 37 anni, vive a Brusimpiano da 4 anni con la famiglia, impiegato nella formazione di personale ospedaliero su macchinari per la radio terapia. Padre di una alunna della Scuola dell’infanzia di Brusimpiano, è in grado di intercettare le esigenze delle famiglie e comprende l’importanza di mantenere la scuola in paese. Assessore esterno uscente si è occupato negli ultimi mesi di cultura, comunicazione e innovazione tecnologica.

– Nicola Zanchin, 40 anni, diplomato in ragioneria ed appassionato di musica, DJ nel tempo libero. Da sempre Brusimpianese intende impegnarsi per valorizzare le grandi potenzialità di Brusimpiano collaborando in team con dedizione, nell’interesse della comunità.