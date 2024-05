Si corre il “Targa Florio”, Crugnola vuole tornare in vetta al campionato italiano

L’uscita di strada avvenuta nel corso del Rally Regione Piemonte ha scalzato Andrea Crugnola dalla vetta del campionato italiano assoluto che il pilota di Varese occupava, ininterrottamente, dall’inizio della stagione 2022. Un errore che il campione tricolore in carica intende cancellare nella terza gara stagionale, il “Targa Florio” che va in scena tra venerdì 10 e sabato 11 maggio sulle strade di Sicilia.

Il trofeo assegnato al vincitore della “Cursa” – competizione antichissima che è nata nel 1906 e che dal 1978 è divenuta un rally – è già nella bacheca di Crugnola che in Sicilia ha vinto due volte, nel 2020 e nel 2023 in entrambi i casi a bordo della Citroen C3 con la quale affronterà anche questa edizione. Al suo fianco come sempre Pietro Ometto sulla vettura del team FPF gommata Pirelli che attualmente si trova al terzo posto della classifica assoluta. (foto in alto: Ometto e Crugnola sul podio ’23 | AciSport)

Davanti a Crugnola ci sono Giandomenico Basso che ha già portato in vetta la nuova Toyota Yaris e Simone Campedelli con la migliore delle Skoda Fabia fino a questo momento. I distacchi sono contenuti (Basso è a +4 su Campedelli e +8 su Crugnola) e questo rende ancora più alta l’attesa per il “Targa Florio”. Gli equipaggi si confronteranno su oltre 100 chilometri di prova speciale (9 in tutto: 3 al venerdì e 6 al sabato) con la PS3 che sarà valida come “Power Stage” e assegnerà punti (2 / 1,5 / 1) per la classifica assoluta.

«Il rally siciliano è una gara particolare, con le sue caratteristiche – ha detto Crugnola in un’intervista rilasciata al sito di AciSport – Non è mai semplice essere veloce. Più o meno conosco tutte le prove, ma devo ammettere che la “Targa” (PS 1, 4 e 7 ndr) è quella che mi piace di più. Bisogna essere bravi a far scorrere la macchina e chirurgici nelle staccate: è sicuramente la mia preferita». Andrea, che ha tanti tifosi in Sicilia grazie alle due vittorie ottenute negli ultimi quattro anni, ripone massima fiducia nella sua C3: «Si adatta bene alle caratteristiche delle strade siciliane come dimostrato in passato. Dovrò essere bravo a sfruttare le sue caratteristiche per essere più veloce degli altri, anche se non sarà facile perché stanno crescendo tutti».

In vista dell’impegno tricolore, Crugnola ha preso parte – come spesso gli capita – a un’altra gara di rilievo ma su una vettura di fascia bassa (vincendo ovviamente la classe). Andrea ha infatti gareggiato al Rallye Elba insieme ad Andrea Sassi su una Peugeot 106 Maxi (classe K10) con cui è giunto 17° assoluto e primi tra le due ruote motrici. La corsa toscana, valevole per la IRCup, è stata vinta proprio da Campedelli presente però con la Skoda Fabia Rally2 che utilizza anche nel tricolore.