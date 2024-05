Si torna a correre “Tra Ville e Giardini”. A Varese torna il 14 giugno con un faro sui disturbi alimentari

Avrà una valenza particolare quest’anno la Tra Ville e Giardini. La corsa varesina, in programma nella serata di venerdì 14 giugno, sarà infatti dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

La società organizzatrice è affiancata quest’anno dall’Università degli Studi dell’Insubria, dalle associazioni IlFiloLilla e Ananke Family, la Fondazione Ananke e Jonas Varese, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, oltre al prezioso supporto del Lions Club Varese Host. Per i non competitivi, ci sarà la possibilità di acquistare la maglia personalizzata, il cui ricavato andrà a supporto di questi progetti.

La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, è considerata una delle principali kermesse serali del panorama podistico ed è giunta alla sua 11esima edizione. La forma resta quella tradizionale: la gara principale sul percorso di 11,8 km affiancata a quella non competitiva di 7,8 km per gli amatori. Il tutto nel fantastico scenario varesino, in una città che, proprio grazie al percorso e alle luci soffuse della sera, si riscopre all’insegna del verde e della sostenibilità urbanistica.

La corsa prenderà il via dai Giardini Estensi alle ore 20:00 e sarà preceduta alle 19:30 dal minigiro per bambini. Iscrizioni al costo di 13 euro con chiusura il 13 giugno. Il giorno di gara saranno posti in vendita 30 pettorali al prezzo di 15 euro. Tetto massimo di partecipazione posto a 350 iscritti.

Mercoledì 12 giugno alle 21:00, presso il Salone Estense del Comune di Varese si terrà una conferenza legata proprio ai disturbi della nutrizione, dal titolo “I Dna: il punto sui percorsi di cura e sulle nuove opportunità”. Per informazioni: Asd Runner Varese, www.runnervarese.com