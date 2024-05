SiAmo Ternate si racconta ai cittadini

I candidati di SiAmo Ternate, la lista civica che sostiene il sindaco uscente Lorenzo Baratelli, hanno incontrato i concittadini nella serata di mercoledì 22 maggio per spiegare tutti i punti del programma con cui correranno alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

«Negli ultimi cinque anni – ha sottolineato Baratelli – siamo stati un’amministrazione in mezzo alle persone. Abbiamo lavorato a lungo per creare sinergie tra il Comune e le associazioni locali, senza mai tirarci indietro quando c’era da dare una mano in maniera operativa».

Il programma

Per quanto riguarda la gestione del bilancio, SiAmo Ternate vuole orientare le risorse soprattutto al sociale, al sostegno delle associazioni e a tutto ciò che riguarda il territorio e l’ambiente. Tra le iniziative in programma, anche la valutazione di una tassa di soggiorno, da applicare alle persone che pernottano nelle strutture ricettive del paese.

Progetti anche sul tema famiglia. Negli obiettivi della lista: l’organizzazione di momenti di approfondimento su temi educativi e sociali; accordi con studi privati convenzionati per attivare servizi di valutazioni neuropsichiatriche, percorsi di psicomotricità e logopedia; potenziare il sostegno alle famiglie; promuovere progetti di prevenzione dei comportamenti a rischi tra i giovani; attivare servizi di pre- e dopo-scuola per i ragazzi delle scuole medie di Varano Borghi e creare un centro ricreativo diurno per le pause scolastiche.

In ambito sanità, l’obiettivo principale riguarda l’attivazione del servizio prelievi del sangue negli ambulatori comunali. Tra le iniziative di SiAmo Ternate anche incontri formativi di prevenzione e corsi di primo soccorso e per l’utilizzo del defibrillatore automatico.

In programma anche diverse idee per promuovere lo sport, a partire dal proseguimento delle iniziative della Terra dei Due Laghi – Comunità europea dello Sport (come le attività sportive nelle scuole e la premiazione degli atleti meritevoli). Elemento importante di questo punto è la valutazione dell’acquisto e restauro del campo sportivo di via Fornaci: struttura di proprietà della parrocchia e attualmente in comodato d’uso al comune fino al 2025.

Punti importante del programma per quanto riguarda l’ambiente e l’energia sono: il potenziamento della comunità energetica già avviata; l’istallazione di pannelli fotovoltaici sul tetto degli uffici comunali a Villa Leonardi, insieme alla valutazione della possibilità di rifare il tetto del bocciodromo e istallarvi pannelli fotovoltaici ulteriori.

Tante le opere pubbliche in programma, a partire dall’adeguamento di ulteriori spazi di Villa Leonardi, con l’apertura di una nuova sala pubblica, la restaurazione dell’archivio comunale e il recupero del parco. Tra i progetti di SiAmo Ternate anche la riqualificazione della torretta di Santa Maria; trovare un luogo alternativo dove spostare la piazzola ecologica di via Roma; realizzare il marciapiede di via Varese e la costruzione di una pista ciclopedonale dal campo sportivo di via Fornaci a via Roma.