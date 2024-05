SOS esame di terza media al Centro Your Self di Varese

Il Centro Your Self – sezione School – è un centro scolastico e formativo posto nel cuore di Varese, che vanta una decennale importante tradizione di supporto scolastico ai ragazzi di ogni ordine e grado.

In funzione degli esami di terza media organizza percorsi di accompagnamento e formazione agli esami per i ragazzi, per supportarli in maniera efficace rispetto alla preparazione.

“Il momento conclusivo delle medie rappresenta un passaggio molto importante nella vita di un giovane ragazzo e segna il successivo ingresso alle scuole superiori, momento sfidante, che determinerà un movimento progressivo e graduale verso il mondo adulto.

Completare il percorso con presenza e determinazione può essere molto importante per arrivare poi alle scuole superiori con il giusto atteggiamento ed una propensione matura, efficace e positiva”, spiega la dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa e psicoterapeuta responsabile del Centro.

La prova e la relativa preparazione all’esame di terza media non vanno sottovalutati ed in molti casi si tratta della prima grande sfida evolutiva e relazionale che i ragazzi si trovano ad affrontare.

Prepararsi agli esami con determinazione e impegno può essere molto importante per i ragazzi per rafforzare la propria percezione positiva e diventare più sicuri di sé. Inoltre superare efficacemente gli esami rappresenta una importante sfida per il giovane in rapporto al proprio problem solving, ovvero alla capacità di risolvere i problemi e di fronteggiare le situazioni rispetto alle difficoltà, facendo leva su una bussola interiore capace di supportare rispetto all’ansia ed alla paura.

“L’autostima infatti è una variabile fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei ragazzi e va alimentata attraverso azioni concrete ed il superamento positivo delle sfide che si manifestano lungo il percorso. Pertanto il superamento positivo degli esami non è soltanto questione di voto, ma dell’atteggiamento con cui le prove sono state effettuate e dal risultato complessivo in termini di crescita che ne consegue attraverso l’immagine di sé attraverso l’affrontare le prove” spiega la Responsabile Dott.ssa Infante psicologa e psicoterapeuta.

“Molto spesso infatti paure, panico, difficoltà a gestire lo stress durante l’età adulta, sono il frutto di difficoltà di approccio che già si sono manifestate durante l’infanzia e l’adolescenza e rispetto alle quali non si è sviluppato nel giovane un metodo di approccio e risoluzione rispetto alla gestione emotiva, per cui si sviluppa la tendenza ad evitare, più che affrontare le difficoltà. Da ciò possono derivare momenti di scoraggiamento, sentimenti di impotenza e fragilità, anche in presenza di un ottimo potenziale, che se invece adeguatamente utilizzato e valorizzato potrebbe favorire, a cascata, una serie di andamenti positivi capaci di rafforzarsi reciprocamente, favorendo il benessere del ragazzo e del giovane adulto poi, alimentando così l’interiorizzazione di un modello interno positivo” spiega la dott.ssa Infante.

Pertanto rispetto agli esami di terza media, arrivare alle prove conclusive ben preparati può essere una importante ed utile opportunità di crescita e di autorealizzazione.

E’ previsto che l’esame di terza media sarà organizzato in due prove scritte, una di italiano ed una relativa alle competenze logico-matematiche, più una prova orale, nel corso della quale saranno verificate anche le competenze rispetto alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica.

Il Centro Your Self School organizza dei percorsi di preparazione personalizzati, che mirano al raggiungimento dell’obiettivo esami.

Il corso di formazione per gli esami di terza media individualizzato è strutturato in 8 incontri della durata di 1,5 ore ciascuno.

E’ utilizzata una metodologia didattica attiva e partecipativa e sono intercettate le lacune rispetto alle prove, nonché è effettuato un rafforzo mirato e saranno fatte alcune esercitazioni, da poter ripetere anche in autonomia.

Inoltre sarà organizzata la tesina per la terza media con una serie di incontri che aiuteranno a definire ed organizzare i contenuti, strutturando un contenuto che valorizzi il profilo del ragazzo e che possa essere stimolante per la sua crescita.

Percorso di preparazione agli esami di terza media

Incontri per la preparazione alla prova di italiano.

Sono fornite indicazioni e strategie utili per lo svolgimento della prova, rispetto alla declinazione del tema e la costruzione, la rilettura e la revisione del testo da un punto di vista organizzato, formale, grammaticale, di contenuto e riflessivo.

E’ offerta una precisa panoramica rispetto alle possibili tipologie di prova (testo descrittivo o narrativo, testo argomentativo, sintesi e comprensione del testo).

Due incontri per la preparazione della prova di matematica

Sono fornite indicazioni per impostare la risoluzione dei quesiti di matematica, per la comprensione e la risoluzione degli esercizi, affinché venga impostato correttamente il compito.

Sono viste le possibili tipologie di quesito (problemi matematici, risposta multipla, risposta aperta) e fornite indicazioni per la risoluzione degli stessi.

Due incontri sulla costruzione della tesina

Sono forniti consigli utili per scegliere efficacemente l’argomento e fare collegamenti efficaci tra le varie materie e poter quindi sollecitare la riflessione matura rispetto ai temi trattati.

Lo studente sarà supportato nella ricerca del materiale, utilizzando efficacemente le fonti, per stendere così l’elaborato.

Due incontri sulla preparazione alla prova orale

Sarà effettuato un lavoro di rielaborazione, sintesi, comprensione ed esposizione dei materiali, stimolando lo studente rispetto all’utilizzo efficace di strategie per la memorizzazione efficace e l’esposizione orale ben organizzata dell’elaborato prodotto.

Sarà anche effettuata una ripetizione mirata dei principali contenuti della lingua inglese, della seconda lingua comunitaria e di educazione civica. La prova orale tendenzialmente può concernere varie discipline, tra cui le materie culturali quali Italiano, Storia e Geografia, ma anche Lingue Straniere, Scienze, Tecnologia e altre materie del programma svolto.

Modalità di svolgimento del percorso

Gli incontri sono effettuati in presenza o online per gli studenti che preferiscono questa modalità o che non riescono a raggiungere la sede.

Tutor

I professionisti che si occupano di questo servizio di supporto didattico personalizzato fanno parte di un team di tutor e psicologi esperti nell’ambito scuola e lavorano mettendo in pratica una didattica personalizzata ed efficace che agisce complessivamente su tre livelli: rafforzare la preparazione, sanare le lacune, consolidare l’autostima dello studente rendendolo partecipe e protagonista.

I servizi del Centro Your Self School al servizio dell’apprendimento

Il Centro Your Self School propone numerosi tipi di percorsi per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Al suo interno ha anche un polo che si occupa in maniera specifica dei doposcuola e aiuto compiti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).

I servizi

Percorsi sul metodo di studio

Aiuto compiti – Lezioni ripetizioni in tutte le materie

Lezioni di matematica

Corsi per imparare a fare schemi e mappe concettuali

Supporto pedagogico per bambini di scuola primaria per potenziare la scrittura, la lettura e le abilità di calcolo

Doposcuola per studenti con DSA

Lezioni individualizzate per studenti con DSA

Corsi sul metodo di studio con schemi e mappe per i ragazzi con DSA

Durante l’estate il Centro Your Self School è aperto e propone corsi per accompagnare i ragazzi al superamento dei debiti formativi estivi con i percorsi di recupero dei debiti formativi estivi per i ragazzi delle scuole superiori e corsi sul metodo di studio per gli studenti di elementari, medie e superiori.

