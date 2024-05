“Vertigini” è il nuovo libro della varesina Antonietta Ciorciari

«La poesia nasce dalle emozioni. Non puoi improvvisare. Ci sei tu completamente a nudo. Correggi, cancelli, riscrivi, senti, soffri, ti liberi, sei felice. Sentire col respiro dell’anima e vivere sempre attraverso gli occhi del cuore: questo è il mio approccio alla vita e all’amore. Anche un amore non corrisposto è pur degno di essere accolto, protetto, persino maledetto quando non si eradica dal cuore. Vertigini esprime il vortice destabilizzante di questo amore e il desiderio di spostare indietro le lancette Breguet del segnatempo e rendere possibile l’impossibile».

E’ con queste parole che l’autrice varesina Antonietta Ciorciari, anche conosciuta per essere ideatrice, organizzatrice e presidente di giuria del premio di poesia in memoria di Paolo Santirocco, racconta il suo nuovo libro “Vertigini”: un romanzo che, attraverso poesie, aforismi e quindici acrostici, accompagna il lettore in un viaggio fatto di emozione inattese, che vibrano tra il respiro e il cuore.

I lavori di Ciorciari, sia in prosa che in versi, ricevono da anni numerosi riconoscimenti. Nel 2009 esce il suo primo romanzo, “Le stagioni della vita” (Albatros Il Filo), il quale si aggiudica il premio Omaggio a Gli Anguillara, academia internazionale Francesco Petrarca di Capranica l’anno successivo. Seguono nel 2013 “In punta di cuore” (Edizioni Del Faro), nel 2014 “Respiro” (Edizioni Del Faro) e nel 2024 “Vertigi”, oggi disponibile su tutte le principali librerie online o prenotabile presso la propria libreria o sul sito dell’editore, Edizioni La Gru.